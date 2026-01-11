Baltijas balss logotype
Данию обвинили в провоцировании распада НАТО 0 905

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Данию обвинили в провоцировании распада НАТО
ФОТО: Global Look Press

Оппозиция в Гренландии обвинила Данию в попытке спровоцировать распад НАТО.

Глава оппозиционной партии «Налерак» Пеле Броберг обвинил датское правительство в шагах, ведущих к распаду НАТО. Об этом он заявил датскому телеканалу TV2.

По его словам, власти Дании «панически» пытаются сохранить остров в составе королевства.

«Дания вот-вот запустит распад альянса НАТО — в панике желая сохранить Гренландию в своем составе. Хотя Гренландия просто не хочет быть частью Дании», — сообщил Броберг в эфире.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп якобы уже приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #оппозиция #Гренландия #провокация #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

