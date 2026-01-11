Baltijas balss logotype
Более 500 человек погибли во время протестов в Иране 1 327

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Более 500 человек погибли во время протестов в Иране

Во время протестов в Иране пострадали минимум 538 человек.

Более 500 человек погибли во время протестов в Иране. По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, жертвами стали минимум 538 человек, в том числе 48 сотрудников правоохранительных органов, передает Associated Press.

Около 10,6 тысячи участников акций были задержаны, утверждают правозащитники. Официальные власти Ирана не предоставляли такой информации.

Накануне стало известно, что по меньшей мере 217 человек скончались в больницах Тегерана после стрельбы по протестующим в центре столицы Ирана.

Как отметил президент США Дональд Трамп, ситуация в стране крайне проблемная. Он подчеркнул, что власти потеряли контроль над некоторыми городами. Кроме того, он в очередной раз напомнил о жесткой реакции на жертвы среди протестующих граждан.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен и продолжаются по сей день.

#Иран #Дональд Трамп #протесты #экономика #насилие #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го января

    Как только в Иране выявили всех агентов Моссада и кого арестовали ,а кого ликвидировали,плюс помогла Турция ,которая выявила направленных в Иран курдов,то протесты сразу сошли на нет. Так что эти 500 человек на совести Израиля как и 20000 тыс.детей ПАЛЕСТИНЫ😈 На Украине можно было задавить Майдан ,ликвидировав агентов Моссада,но Янукович с Путиным это делать не стали:Украине была уготована другая судьба Ведьмаком Высшего Порядка.😈

