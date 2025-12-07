Baltijas balss logotype
В Лувре из-за прорыва канализации пострадали 400 экспонатов

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Лувре из-за прорыва канализации пострадали 400 экспонатов

Ряд французских СМИ узнали, что в результате бытовой аварии в Лувре в конце ноября пострадали сотни экспонатов в библиотеке по египтологии – что является уже вторым скандальным случаем в музее после громкого ограбления.

По данным СМИ, авария произошла еще 27 ноября – в музее прорвало трубу со сточными водами, в результате чего "серьезно повреждены" около 400 экспонатов из библиотеки, где собраны издания по исследованию египетских античных памятников.

В La Tribune de l’art утверждают, что некоторые издания настолько пострадали, что восстановить их уже невозможно. Вода от "потопа" якобы просочилась через пол на первый этаж как раз над электрическим шкафом, что при худшем развитии событий могло привести к пожару.

BFMTV получили внутреннюю записку из музея, из которой следует, что о проблемах с трубой знали еще до инцидента.

В La Tribune de l'Art пишут, что ответственные за отделение египетских античных памяток годами говорили высшему руководству о рисках для экспонатов в случае прорыва спрятанных под потолком труб, которые периодически протекали и об этом было известно – однако в итоге ничего не было сделано.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники уронили во время побега.

#история #безопасность #культура #ограбление #музеи
