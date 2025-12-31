Baltijas balss logotype
Рижан призывают снимать фейерверки на фото и видео, чтобы отправлять... в полицию 4 1332

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
LETA
Изображение к статье: Рижан призывают снимать фейерверки на фото и видео, чтобы отправлять... в полицию

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призывает жителей соблюдать новые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и запускать фейерверки только в период с полуночи до часа ночи.

Эдвард Ратниекс отметил, что в новогоднюю ночь силы муниципальной полиции будут максимально направлены на обеспечение безопасности в городе, в том числе на контроль использования пиротехники. При этом вице-мэр подчеркнул: полиция в первую очередь реагирует на угрозы жизни и здоровью, и лишь во вторую очередь — на нарушения установленного порядка. Однако любой сосед или очевидец может зафиксировать нарушение на фото или видео и сообщить муниципальной полиции, написав на [email protected], чтобы затем нарушителям могли назначить административное наказание.

Новые обязательные правила запуска фейерверков были утверждены 17 декабря на заседании Рижской думы. Тогда Ратниекс заявил, что запрет запусков «по московскому времени» в нынешних геополитических условиях — разумное решение, особенно учитывая активную пиротехнику в части районов Риги примерно в 23:00.

По собственной инициативе вице-мэр провел опрос в социальных сетях о запрете фейерверков «по московскому времени». В нем участвовали 1486 человек: 70% поддержали запрет, 28% хотели сохранить прежний порядок, 2% не имели мнения.

В целом новые правила предусматривают запрет пиротехники ночью, чтобы не мешать ночному отдыху жителей:

с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00 с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00

Исключение — новогодняя ночь, когда фейерверки разрешены с 00:00 до 01:00. Запрет не распространяется на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф: до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических лиц.

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го января

    чтобы отправлять... в полицию -- Даже на Новый год без стукачества ну никак?

    22
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го декабря

    Два часа до Нового года. Встречаем у тёщи в Плявниеках. Все Плявниеки грохочут салютом. Где-то в уголке тихо плачут рижский днище-мэр и его испуганная собака... Сратниекс, приезжай с фотоаппаратом!

    24
    1
  • m
    miu
    31-го декабря

    Мой знакомый, который работает в полиции, сказал, что самое безопасное место запуска фейерверков в 23:00 - это около Рижской думы.

    25
    3
  • A
    Aleks
    31-го декабря

    Такое уже было когда то...И как бы сам Раиниекс не поехал куда нибудь в вагоне.Сдадут же😀😂

    26
    2
Читать все комментарии

Видео