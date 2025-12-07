Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Зима века» приближается: синоптики сделали тревожные прогнозы 0 1790

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Зима века» приближается: синоптики сделали тревожные прогнозы
ФОТО: LETA

Метеорологи предупреждают: из-за ослабленного полярного вихря Германию и соседние страны может накрыть чрезвычайно холодная зима. Хотя эксперты не имеют единого мнения, многие указывают на высокую вероятность арктических похолоданий - особенно после рождественских праздников, пишет Euronews.

По оценкам синоптиков, полярный вихрь этой зимой выглядит значительно слабее, чем обычно. Именно такая комбинация в 1978-1979 годах привела к "зиме века": мощным метелям, затяжным морозам и транспортному коллапсу.

Рождество будет мягким, но дальше - возможен резкий холод. Текущие модели погоды для периода вокруг Рождества показывают скорее мягкую погоду с отдельными холодными эпизодами. Европейский метеоцентр прогнозирует похолодание после праздников.

Американское NOAA зато ожидает выше нормы температур в среднем за месяц - но этот показатель существенно "подтягивают" ближайшие две недели, поэтому дальнейшее похолодание все еще возможно.

Большинство моделей указывают на изменчивый и достаточно мягкий январь. Однако модели EFFIS показывают тенденцию к более низким температурам и меньшему количеству осадков.

Такой сценарий означает стабильное высокое давление над Центральной Европой: днем - спокойная погода, однако ночью - сильные морозы и туман, вызывающие долговременный лед на дорогах.

Дополнительный риск - возможные возмущения полярного вихря в середине зимы, которые могут внезапно направить арктический воздух в Европу.

Климатологи NOAA подтверждают, что нынешний год проходит под влиянием Ла-Нинья, которая продлится как минимум до начала 2026-го. Этот феномен обычно приносит в Западную Европу более низкие температуры и повышенную влажность.

Для Альп это означает большую вероятность интенсивных снегопадов - хорошую новость для горнолыжников.

Читайте нас также:
#климат #погода #Европа #зима
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Удар по репутации евро? Рынки опасаются последствий плана по российским активам
Изображение к статье: Орбан отправит в Россию большую экономическую делегацию
Изображение к статье: Получен последний сигнал: США встают на сторону РФ против Европы - Foreign Policy
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео