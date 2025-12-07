Спорный план Брюсселя по использованию замороженных российских суверенных активов для обеспечения репарационного кредита Украине на сумму до 210 млрд евро может иметь серьезные последствия для евро в качестве резервной валюты. С таким мнением выступили опрошенные газетой Financial Times (FT) эксперты и участники рынка, передает DW.

«Существует риск (от такого шага - прим.ред.) для статуса евро как безопасной валюты», - заявил Кеннет Рогофф, профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда.

В то же время, по его словам, угроза для европейской валюты уже существовала и ранее в связи с возможностью в будущем посягательства России на границы Европы. Предложение Еврокомиссии - разумный способ предоставить Украине финансирование, отметил эксперт, добавив, что Россия все еще может договориться о выплате репараций Киеву в рамках мирного урегулирования.

«Конфискация российских активов - чрезвычайно деликатный вопрос», - в свою очередь отметил Кристиан Копф, глава отдела фиксированного дохода и валютных операций немецкой компании по управлению активами Union Investment.

Инвесторы будут требовать «геополитическую премию»

Если Европа хочет пользоваться статусом безопасной гавани - как у Швейцарии - она не должна вмешиваться в права собственности, подчеркнул Копф, добавив, что верховенство закона исторически было одним из больших сравнительных преимуществ Европы.

Кевин Тозет, член инвестиционного комитета компании Carmignac, уточнил, что единая валюта может пострадать, поскольку инвесторы будут требовать «геополитическую премию» за хранение активов в евро.

Карстен Юниус, главный экономист швейцарского частного банка J Safra Sarasin, предупредил, что если восприятие Европы как финансового сообщества с сильной приверженностью верховенству закона будет подорвано, инвесторы из Азии и стран Персидского залива могут обратить свой взор в сторону других регионов, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к ослаблению евро.

ЕЦБ не будет играть роль кредитора последней инстанции для Euroclear

Между тем Роберт Дишнер, старший менеджер Neuberger Berman, предположил, что Россия - особый случай, а рынок был осведомлен о риске конфискации с момента замораживания активов три года назад. «Это готовилось уже очень долго», - отметил он, говоря о кредите Киеву.

В свою очередь Махмуд Прадхан, глава отдела макроэкономики Amundi Investment Institute, похвалил четкое разграничение между денежно-кредитной политикой Европейского центробанка (ЕЦБ) и поддержкой Украины со стороны Брюсселя.

Ранее ЕЦБ подчеркнул, что не будет играть роль кредитора последней инстанции для Euroclear. Бельгийская компания держит большую часть замороженных российских активов и может быть обязана возместить России убытки, если Москва успешно оспорит конфискацию активов в суде.

Мерц посетил со срочным визитом Бельгию для обсуждения активов РФ Ранее, 4 декабря, стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отложил запланированную на 5 декабря поездку в Норвегию, чтобы встретиться в этот день с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Встреча была запланирована в формате частного ужина, на нем также должна была присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщало агентство AFP со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, темой обсуждения в ходе срочной поездки Мерца должно было стать возможное использование замороженных российских активов для репарационного кредита Украине, предложенное Еврокомиссией.

Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 млрд евро) блокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии. В то же время Германия и большинство стран Евросоюза идею одобрили. Власти ЕС надеются, что договоренности о репарационном кредите для Украины удастся достичь до конца года.

Евро пока сохраняет статус второй по использованию в мире резервной валюты.