Чистильщицу дорог Латвии отправляют в Бостон – учиться по программе стоимостью четверть миллиона долларов США 25 28766

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чистильщицу дорог Латвии отправляют в Бостон – учиться по программе стоимостью четверть миллиона долларов США

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает Латвийское телевидение.

Гарвардская школа бизнеса расположена в Бостоне, штат Массачусетс, США. Наверное, там хорошо знают, как чистить дороги. Особенно, учитывая, сколько денег они берут за учебу – программа MBA длится два года, полная стоимость обучения вместе с проживанием составит более 250 000 долларов.

За свой счет учиться в Бостоне накладно, а за государственный – почему бы и нет.

В компании «Latvijas autoceļu uzturētājs» поясняют, что для членов правления установлен бюджет на профессиональное развитие, и обучение было профинансировано в рамках этого бюджета, тогда как оставшуюся часть расходов член правления покрыла из личных средств.

Руководство «Latvijas autoceļu uzturētājs» утверждает, что обучение не считается частью вознаграждения, а является инвестицией в развитие предприятия, отмечает программа.

В то же время Государственная канцелярия указала, что нормативные акты не устанавливают конкретных финансовых ограничений на обучение, оплачиваемое государственными структурами, оставляя такие решения на усмотрение советов компаний.

В свою очередь эксперты в области корпоративного управления подчёркивают, что обучение членов правления всё же следует рассматривать как личную выгоду, и оно должно быть чётко обосновано и согласовано.

По сравнению с другими государственными капитальными обществами расходы «Latvijas autoceļu uzturētājs» на обучение правления были выше. Государственный контроль в этом году планирует ревизию, в ходе которой оценит дополнительные блага, получаемые руководством государственных предприятий помимо заработной платы, сообщает программа.

#образование #инвестиции #Латвия #бизнес #обучение #финансирование
(25)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го января

    )))))))) пипл схавает всё...Народы великой державы лавтвия)))))))))))))))))) Вам самим то не поднадоело))))))))))))))))ЭТУ ХРЕНЬ ХАВАТЬ....

    0
    0
  • VS
    Vladislavs Safro
    12-го января

    Откровенная коррупция в современном виде. Чем плох опыт скандинавов например?

    2
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го января

    Классификация климата по Кеппену-Гейгеру составляет Dfa. В Бостоне средняя годовая температура составляет 10.1 °C. Ну и кому спрашивается нужен этот Бостон, когда в центре города Риги грязь и слякоть от неубранного снега по щиколотку? А что в микрорайонных дворах творится? В Кенгарагс эти spi@dialisti из «Latvijas autoceļu uzturētājs» давно заглядывали?

    29
    3
  • А
    Антимонетарист
    12-го января

    Лохи должны платить всегда!

    23
    3
  • A
    Anim
    12-го января

    Ворьё.

    Нахера им налоги платим...

    27
    1
  • Nao
    Not an offical
    12-го января

    На практике - ни Бостон, ни Гарвард нашим хозяйственникам не помогают - и бизнес, и дороги в самом плачевном состоянии. Может быть просто чистить их лучше, без высшего образования, но с ответственностью через собственную зарплату?

    37
    2
  • NS
    Nothing Special
    12-го января

    Не удивлюсь, если потом выяснится, что кто-то за счет казны оформил своей младшей родственнице достойный вуз и как следствие стремительный карьерный рост на этом предприятии.

    92
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Nothing Special
    12-го января

    Тут в другом собака порылась: сейчас это (пока) государственное предприятие. Почему "пока"? Да потому, что, согласно плана сокращения госрасходов, это предприятие будет вскорости отдано "на прихватизацию". Вот и транжирят пока государственные средства как хотят. После нас хоть потоп.

    25
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    12-го января

    Дебилы. Зато на медицинские квоты, очереди годовые, и других проблем в Латвии нету видимо больше. Кретинизм 😡

    168
    2
  • А
    Андрей
    12-го января

    А вы заметили, какие нынче дороги? На центральной улице города, хоть бои в грязи устраивай! За четрверть ляма можно просто несколько отличных снегоуборочных машин купить. Это было бы эффективнее!

    184
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Андрей
    12-го января

    Одно замечание: различайте термины "улица" и "дорога". За чистку улиц в отвечают другие структуры. 😀

    8
    10
  • bt
    bory tschist
    12-го января

    профессиональному придурку, вечно проходящему мимо ( на – "вас тоже уже послали?): да никто нас никуда не посылал – мы сами 40-50+ лет назад уехали, чтобы – больше не видеть на своей родине умственно отсталых мимо проходящих, говнистыx дебилов (производствa cccp)! ... достаточно раз в год посетить страны Балтии, чтобы заметить, что - y pocублюдков, случайно поселившихся в странах Балтии, ничуть мозгов не прибавилось (зато, истеричнo лаять стали чаще!)

    6
    136
  • А
    Андрей
    bory tschist
    12-го января

    Ну да, такие умные уехали, а в новости почему-то заходим регулярно. О чём это говорит? То ли библейское "Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи." Второе послание Петра 2:22. То ли на чужбине не прижился и теперь хочется над кем-то возвыситься. Сам-то, не производства СССР? Голубых кровей будете? Оно и видно, даже грамоте не обучен: Имена собственные, в т.ч. названия стран - пишутся с заглавной буквы! А аббревиатуры - СССР - вообще со всех заглавных.

    94
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    12-го января

    Ох, Тсич, какой е ты тупой! Я уже напоминал тебе, что мои предки здесь жили уже тогда, когда твои еще с сосен падали и ломали себе хвосты - так что не тебе, сдристнувшему в заграницы, поучать, как и кому в Латвии жить. А ты возомнил себя каким-то польским правительством Миколайчика - удрал из страны и издалека возомнил, что будешь указывать, как тут жить. Клоун...

    58
    1
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    12-го января

    Андрей, а аббревиатурa cccp – xотя бы, знаешь как расшифровывается?

    3
    34
  • A
    Anim
    bory tschist
    12-го января

    Когда 200 км железной дороги научитесь строить, интеллектуалы? В XXI веке то?

    Гуглом, хотя бы, научились пользоваться? Дык, почитайте, сколько всего ежегодно строят в России. Про СССР уже и не говорю - вам, дикарям, как до Луны.

    19
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    12-го января

    То есть чистые дороги у нас будут только через пару лет ?? ))))

    75
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го января

    Ау, Добрый, Сарказм, Тсич - не вижу ваших комментариев, как хреново в России и как зашибись в Латвии. Или вас тоже уже послали, но совсем не в Бостон?

    83
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го января

    Скоты.

    80
    1
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    12-го января

    Нет,Лёшенька,это у тебя уже белочка

    3
    39
  • Д
    Дед
    11-го января

    А в Бостоне снег бывает?

    78
    2
  • lo gos
    lo gos
    11-го января

    Насосала, а граждане Латвии будут сосать последний без соли

    123
    4
  • Д
    Добрый
    lo gos
    12-го января

    Тебе ,персонально,мёдом сверху намажут,чтобы послаще было

    3
    50
  • lo gos
    lo gos
    lo gos
    12-го января

    Добрый-Смени ник на добрая параша или говномёд, а вообще с такими пидорасами даже не общаюсь мне в падлу

    20
    3
  • MiU
    Made in USSR
    lo gos
    12-го января

    to "Добрый": "...мёдом сверху намажут..." ..... А ты, типа - специалист в этом вопросе? Как там было: "...а на его спине была большая буква "П". Он, наверное, там был за главного..." Что ж. Такого му(да)ка видно издалека. "Любишь медок - люби и холодок" (с) к/ф "Брат.

    11
    2
