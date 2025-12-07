Baltijas balss logotype
Секс в большом городе: Ким Кэттролл нашла спутника на 15 лет моложе 0 144

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Совет да любовь молодым.

Совет да любовь молодым.

За плечами этой артистки богатая личная жизнь.

69-летняя звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл вышла в свет с бойфрендом Расселом Томасом. Пара посетила премию The Fashion Awards 2025, которая накануне прошла в Лондоне.

С Томасом, который моложе неё на 14 лет, Кэттролл познакомилась в 2018 году. В это время он работал звукорежиссёром на BBC. С тех пор они периодически вместе выходят в свет. В одном из интервью актриса делилась, что их с 55-летним возлюбленным во многом связывает происхождение: оба родились и росли в Великобритании.

За плечами у Ким Кэттролл бурная личная жизнь. Она трижды была замужем. У неё также были романы с бывшим премьер-министром Канады Пьером Трюдо (отцом своего преемника на посту Джастина Трюдо, который сейчас встречается с Кэти Перри) и канадским шеф-поваром Аланом Уайзом, который более чем на 20 лет моложе неё и с которым она была помолвлена.

Ранее в сети широко обсуждали конфликт Кэттролл с коллегами по съёмкам "Секса в большом городе": актриса отказалась играть свою героиню Саманту в продолжении сериала на фоне открытой вражды с исполнительницей другой главной роли — Сарой Джессикой Паркер. Однако незадолго до премьеры второго сезона стало известно, что Кэттролл всё же приняла участие в съёмках одного из эпизодов, который представлен в сериале в виде телефонного разговора между её героиней и героиней Паркер Кэрри. При этом во время съёмок актрисы не контактировали друг с другом.

Читайте нас также:
#звезды #шоу-бизнес #сериал #знаменитости #романтика
