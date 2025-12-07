На знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро установили инсталляцию в честь Леди Гаги. Монумент выполнен в виде символического жеста, ставшего визитной карточкой певицы и её фанатов. На подножии появилась надпись Brazil, let’s go, которая уже стала популярным интернет-мемом.

Инсталляцию презентовал музыкальный сервис Spotify, отмечая достижения Гаги за последний год. Её альбом MAYHEM возглавил мировые чарты, а треки Die With a Smile, Abracadabra и The Dead Dance стали мировыми хитами. Композиция Die With a Smile, записанная совместно с Бруно Марсом, стала самым прослушиваемым треком года и обновила рекорд United World Chart. Песня Abracadabra заняла первое место среди сольных женских релизов на нескольких платформах.

Монумент установлен на том же месте, где весной состоялось бесплатное шоу Леди Гаги, собравшее около 2,5 миллиона зрителей. Это выступление, по данным Книги рекордов Гиннесса, стало крупнейшим сольным концертом женщины-исполнителя в истории.

Последний раз певица посещала Бразилию более десяти лет назад, и её возвращение вызвало широкий резонанс: пляж превратился в эпицентр музыкального перформанса, получившего освещение в мировой прессе.

Пока неизвестно, как долго монумент простоит на пляже, но поклонники активно фотографируются с ним, ставя его в ряд с известными арт-объектами Рио. Леди Гага тем временем продолжает мировой тур MAYHEM Ball: после концертов в Австралии она отправится в Японию, а затем вернётся в США.

