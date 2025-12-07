Австралийская поп-дивa Кайли Миноуг выпустила музыкальный клип на свою песню Office Party, который снимали в Латвии — в Латвийском государственном архиве кинофотофонодокументов, пишет Otkrito.lv.

Чтобы создать видеоклип на новую песню, в начале ноября всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг на некоторое время приехала в Ригу.

5 ноября прохожие у Дома латышского общества на улицах Архитекту и Меркеля заметили большие фургоны, осветительное оборудование и даже подьемные краны. Техника принадлежала датской кинокомпании Vacation Unit, которая снимала художественный фильм в Доме латышского общества. Параллельно этим оборудованием воспользовалась и Кайли Миноуг, которая снимала свой видеоклип.

Люди в соцсетях сообщают, что Кайли очень тепло общалась со съемочной командой. В Риге для клипа даже проводили кастинг танцоров, а музыкант группы Dzelzs vilks Каспар Тобис одолжил для съемок два синтезатора.

5 декабря певица также выпустила специальный рождественский альбом Kylie’s 10th Anniversary Christmas Album, куда вошли четыре новые песни. В альбом, помимо культовых хитов Santa Baby и It's The Most Wonderful Time Of The Year, включены новые композиции Hot In December, This Time Of Year, Office Party и XMAS (Amazon Music Original).

За время карьеры Миноуг продала более 80 миллионов записей, а ее песни на стриминговых платформах прослушали более пяти миллиардов раз. Она выпустила девять альбомов. За свою карьеру певица получила четыре музыкальные награды BRIT, две награды MTV и две премии Grammy.