В Мариинском театре в Петербурге - первые показы «Мандрагоры» Петра Чайковского — незавершенной мистической оперы. Она была дописана при участии композитора Петра Дранги и искусственного интеллекта. Нейросеть применили при восстановлении либретто, а также в работе над сценографией и костюмами.

Речь идет о мистической опере «Мандрагора» Петра Чайковского, незавершенной композитором. В театре сообщили, что идея создания оперы возникла у Чайковского после знакомства с профессором ботаники Сергеем Рачинским, который впоследствии выступил автором либретто «Мандрагоры». «Полный текст исследователям неизвестен, но краткий сюжет оперы дошел до наших дней », — рассказали в театре.

Опера была завершена при участии композитора Петра Дранги и искусственного интеллекта. Дранга работал над структурой оперы, дописав в том числе музыку и текст. В ходе работы, как указали в театре, он ориентировался на сохранившиеся материалы и художественный язык Петра Чайковского и Сергея Рачинского. Искусственный интеллект же был применен при восстановлении либретто, а также в работе над сценографией и костюмами.

Режиссером стал Илья Устьянцев, а хореографом выступил Дмитрий Пимонов. «Процесс создания “Мандрагоры” требовал максимального уважения к первоисточнику, глубокого погружения в стиль Чайковского и Рачинского. ИИ стал важным партнером в этом процессе: помог структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены. Я уверен: когда технология позволяет услышать голос эпохи – это не магия, а настоящее искусство», – отметил Петр Дранга.