Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Муж Агаты Муцениеце закончил оперу Чайковского, в этом ему помог ИИ 1 4437

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петр Дранга с коллективом Мариинки.

Петр Дранга с коллективом Мариинки.

Дранга поработал над структурой "Мандрагоры", дописав в том числе музыку и текст.

В Мариинском театре в Петербурге - первые показы «Мандрагоры» Петра Чайковского — незавершенной мистической оперы. Она была дописана при участии композитора Петра Дранги и искусственного интеллекта. Нейросеть применили при восстановлении либретто, а также в работе над сценографией и костюмами.

Речь идет о мистической опере «Мандрагора» Петра Чайковского, незавершенной композитором. В театре сообщили, что идея создания оперы возникла у Чайковского после знакомства с профессором ботаники Сергеем Рачинским, который впоследствии выступил автором либретто «Мандрагоры». «Полный текст исследователям неизвестен, но краткий сюжет оперы дошел до наших дней », — рассказали в театре.

Опера была завершена при участии композитора Петра Дранги и искусственного интеллекта. Дранга работал над структурой оперы, дописав в том числе музыку и текст. В ходе работы, как указали в театре, он ориентировался на сохранившиеся материалы и художественный язык Петра Чайковского и Сергея Рачинского. Искусственный интеллект же был применен при восстановлении либретто, а также в работе над сценографией и костюмами.

Режиссером стал Илья Устьянцев, а хореографом выступил Дмитрий Пимонов. «Процесс создания “Мандрагоры” требовал максимального уважения к первоисточнику, глубокого погружения в стиль Чайковского и Рачинского. ИИ стал важным партнером в этом процессе: помог структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены. Я уверен: когда технология позволяет услышать голос эпохи – это не магия, а настоящее искусство», – отметил Петр Дранга.

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #театр #музыка #технологии #композитор
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
5
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео