Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секрет избирательного слуха: почему мы слышим главное среди шума 0 130

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секрет избирательного слуха: почему мы слышим главное среди шума

Вы на вечеринке или корпоративе. Вокруг шум, разговоры, музыка, кто-то поёт караоке, кто-то громко смеётся. Вы увлечены беседой и вдруг — отчётливо слышите своё имя. Мгновение — и вы уже смотрите в сторону человека, который вас позвал. Ни гул зала, ни сосредоточенность на разговоре не помешали мозгу «выхватить» именно это слово. Это не мистика и не совпадение. Это явление называется эффектом коктейльной вечеринки — способностью человека выделять значимую информацию на фоне общего шума.

В чём суть эффекта

Термин предложил в 1953 году британский учёный Колин Черри. Интересно, что исследовал он вовсе не вечеринки, а проблему авиадиспетчеров, которым приходилось различать важные сообщения среди хаотичных радиосигналов.

В своих экспериментах Черри надевал участникам наушники и передавал разные сообщения в каждое ухо. Иногда это были два разных текста одновременно. Испытуемым предлагалось сосредоточиться только на одном «канале» и затем пересказать услышанное.

Выяснилось несколько важных вещей:

  • на способность выделять нужный сигнал влияет высота голоса, темп речи и даже расположение источника звука;
  • мозг способен игнорировать второстепенную информацию;
  • но при этом люди нередко улавливали своё имя даже в том потоке, за которым не следили.

Особенно интересно, что эффект усиливался, когда в каждое ухо поступали разные сообщения. Это подтверждает, что слух работает как сложная система обработки информации, а не просто как «приёмник звука».

Почему мозг выбирает, что слышать

Наше внимание работает в двух режимах одновременно.

  1. Осознанный фокус — когда мы слушаем конкретного собеседника.
  2. Фоновый мониторинг — когда мозг параллельно анализирует окружающие звуки, не отвлекая нас.

Большую часть фоновой информации мы не осознаём. Но если сигнал важен — например, звук тревоги или наше имя — мозг мгновенно переключает внимание.

Имя для человека — мощный триггер. Сначала младенец различает голос родителей, позже — собственное имя. Со временем оно становится частью нашей идентичности, поэтому мозг автоматически «сканирует» пространство в поисках этого сигнала.

Интересно, что с возрастом способность вычленять важное из шума постепенно снижается — именно поэтому пожилым людям сложнее ориентироваться в шумных помещениях.

Почему иногда нам только кажется, что нас позвали

Бывает и обратное: в шуме нам слышится собственное имя, хотя его никто не произносил.

Это связано с тем, что мозг постоянно пытается распознать знакомые звуковые шаблоны. Если мы ожидаем, что нас могут позвать, он особенно активно «ищет» совпадения.

С точки зрения эволюции безопаснее ошибочно услышать сигнал и проверить его, чем пропустить действительно важную информацию. Поэтому ложные «срабатывания» — нормальная особенность работы слуховой системы.

Эффект коктейльной вечеринки — это не магия, а демонстрация того, насколько тонко и избирательно работает наш мозг. Даже в хаосе голосов он остаётся настороже, выхватывая то, что действительно имеет для нас значение.

Источник

Читайте нас также:
#исследования #мозг #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео