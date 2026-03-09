Орбан: «Немедленно снять санкции!» 1 788

В мире
Дата публикации: 09.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Орбан: «Немедленно снять санкции!»

Венгерский премьер обратился лично к председателю Еврокомиссии.

Венгрия призвала ЕС "немедленно" снять санкции с нефти и газа из России на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, сообщает Deutsche Welle. "ЕС должен немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа, - написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. - Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейцам и европейской экономике. Основное внимание следует уделять защите интересов европейцев, а не идеологии".

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что обратился с этой просьбой лично к председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Политик отметил, что она должна снять санкции с энергоносителей РФ, чтобы "предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня".

#Виктор Орбан #санкции #энергетика #Еврокомиссия #Урсула Фон Дер Ляйен #Россия #политика #Венгрия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
