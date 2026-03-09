По данным европейских властей, за отправленными по всей Европе в 2024 году самовозгорающимися посылками стоит российская военная разведка, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, так Россия проверяла возможности транспортировки самовозгорающихся грузов на международных рейсах, включая пассажирские самолеты, направляющиеся в США и Канаду.

Согласно следствию, в июле 2024 года из Литвы по адресам в Великобритании и Польше было отправлено четыре посылки. Одна из них загорелась в аэропорту Лейпцига в Германии непосредственно перед погрузкой на самолет, вторая – на складе в Великобритании, а третья – в грузовике в Польше. Четвертая посылка была конфискована в целости, что позволило следователям проанализировать ее конструкцию и возможную разрушительную силу.

Совместное расследование правоохранительных органов нескольких европейских стран привело к установлению личностей 22 подозреваемых в Литве и Польше. Предполагается, что они действовали по указанию российской военной разведки.

По данным Евроюста, потенциальных исполнителей вербовали через онлайн-сервис обмена сообщениями, где им давали инструкции. Задачи распределялись между несколькими людьми, а оплата часто производилась в криптовалюте.

Подозреваемых вербовали из России, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины.

Судебные процессы должны начаться в Литве и Польше в течение этого года. Ранее итовские прокуроры обвинили российскую военную разведку в организации поджога магазина Ikea в Вильнюсе. Двое задержанных были гражданами Украины, и Литва считает, что российские спецслужбы использовали их в своих целях.

Тогда Туск заявил, что Литва подтвердила польские «подозрения о том, что в поджогах торговых центров в Вильнюсе и Варшаве виновны российские спецслужбы».