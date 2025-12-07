Бывает ли у вас боль в локте или неприятные ощущения в шее? Часто причиной этому становится мобильный телефон.

«Человеческое тело не предназначено для долгого наклона вперёд и удерживания телефона целыми днями», — отмечает физиотерапевт Хайме Куинн. Ниже пять типов боли, связанных с активным использованием телефона, и советы по их устранению.

1. Болит большой палец

Многие используют большой палец для набора текста или прокрутки экрана. Несмотря на замену физических клавиатур на сенсорные, нагрузка на палец остаётся высокой. Как исправить: попробуйте использовать другие пальцы для набора текста. Если боль не проходит, обратитесь к врачу.

2. Болит шея

Причина — наклон вперёд при просмотре или написании сообщений. Д-р Кеннет К. Хансрадж объясняет, что взгляд вниз создаёт сильное давление на позвоночник, что со временем вызывает мышечные спазмы и даже изменения костной структуры. Как исправить: держите телефон на уровне глаз, не наклоняйте голову. Можно смотреть вниз глазами, а не головой.

3. Болит локоть

Длительное удерживание локтя в согнутом положении напрягает нервные окончания, а фиксированное положение запястья при наборе текста увеличивает нагрузку на мышцы предплечья. Как исправить: меняйте руки при использовании телефона, чтобы снизить нагрузку на локти и запястья.

4. Болит спина

Сгибание шеи и плеч вперёд при пользовании телефоном приводит к сжатию передних мышц и растяжению мышц спины, вызывая мышечный дисбаланс и напряжение. Как исправить: следите за осанкой, держите спину прямо, плечи чуть назад, и сознательно избегайте сутулости.

5. Болит запястье

Длительное сгибание запястья вызывает давление на сухожилия и болезненные ощущения. Как исправить: меняйте руки при работе с телефоном, а по возможности используйте компьютер или ноутбук с удобной клавиатурой для набора сообщений.

Источник: noi.md