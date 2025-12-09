Освоение нового языка может представлять собой непростую задачу, особенно если ваша цель — говорить без акцента. Новые исследования продемонстрировали, что жестикуляция во время общения может оказать значительную помощь. Это позволит вам говорить так, как это делают носители языка.

Согласитесь, запоминать слова наизусть и многократно переписывать одни и те же грамматические упражнения — это довольно утомительно! Безусловно, такие усилия приносят свои плоды, однако для повышения эффективности обучения можно добавить физическую активность.

Исследования показали, что выразительные жесты руками могут помочь акцентировать правильные части слов, что в свою очередь способствует тому, чтобы вы больше походили на носителя языка.

Жест и звук

В некоторых языках, таких как английский, итальянский и русский, существует лексическое ударение, то есть определенные слоги в словах произносятся с заметно большей силой, чем другие.

В рамках нового исследования ученые из Нью-Йоркского университета в Шанхае, Китай, привлекли 124 носителя китайского языка в возрасте от 18 до 28 лет. Добровольцы смотрели видеозаписи, на которых люди выполняли движения руками «вверх-вниз», синхронизированные с аудиозаписями английских слов.

Все слова состояли из трех слогов, но их лексическое ударение варьировалось и падало либо на первый, либо на последний, либо на средний слог.

Участники были разделены на четыре группы, из которых одна группа смотрела видеоролики без жестов. Остальные группы наблюдали за роликами, где жесты повторялись над каждым слогом каждого слова, но только одна из этих групп увидела четко выраженный жест над правильным ударением на слоге.

Перед и после просмотра видеороликов участников просили нажимать кнопку, когда они считали, что лексическое ударение ставится на разные слова.

Анализ показал, что использование четких жестов над правильной частью слова помогло участникам определить лексическое ударение на 10-15% точнее по сравнению с теми, кто не наблюдал специальных жестов.

Авторы исследования подводят итог: «Участники изучали лексическое ударение в иностранных языках, наблюдая за движениями рук вверх и вниз, синхронизированными с аудиозаписями произносимых слов. Наши результаты подчеркивают функциональную роль жестов в улучшении усвоения речи, предполагая практическое значение для преподавания языка».