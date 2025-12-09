9 декабря православные христиане почитают святого Георгия Победоносца, жившего в III веке. В этот день отмечается годовщина освящения храма великомученика. В народном календаре это событие называется Егорий Зимний. В старину на Егория наши предки избегали дальних поездок, предпочитая проводить вечера в кругу семьи.

Георгий Победоносец на протяжении веков считается одним из самых почитаемых святых.

Согласно его житиям, он родился в III веке в Каппадокии. Его родители были благочестивыми христианами. Сын достиг значительных успехов на военной службе у императора Диоклетиана.

Однако, когда начались гонения на христиан, он решил раздать все свое имущество нуждающимся. Обратившись к правителю, он открыл, что является христианином.

Георгий был заключен в тюрьму и подвергнут жестоким пыткам, но стойко перенес все страдания. Умирая, он перекрестил статую Аполлона, и все идолы в капище рухнули.

Жена императора, упав на колени, умоляла Георгия простить ее мужа-тирана. В ответ правитель приказал казнить и ее вместе с Георгием.

Народный календарь: Егорий Зимний

Праздник, посвященный святому Георгию Победоносцу, который ранее освещался в Сетевом издании «Учительская газета», в народе именовали «Егорий Зимний», «Юрьев день» и «Егорий Холодный». В старину, согласно традициям, этот день следовало проводить в кругу семьи. Если кто-то из близких уезжал, обязательно заказывали молебен в церкви, так как день считался неблагоприятным из-за возможного воздействия темных сил.

В церковь на Егория Зимнего приходили и по другим причинам. В это время чествовали одного из самых любимых святых, молясь о помощи для своих близких. Георгий Победоносец защищает несправедливо осужденных и обиженных.

Егорий Зимний: народные приметы

В старину знали: если рядом с домом начинают выть волки – это предвестие скорых морозов. Если утром на деревьях виден иней, то следующим летом ожидается хороший урожай пшеницы.

Если на Егорьев день на улице очень холодно, то зима будет суровой. А если в это время идет сильный снегопад, то май порадует обилием зелени и цветов.

Егорий Зимний: что нельзя делать

Егорий Зимний или Юрьев день имеет свои запреты. В старину не рекомендовали отправляться в дальние поездки, считая, что из такого путешествия можно и не вернуться. На Егория Зимнего старцы запрещали выходить из дома в темное время суток, особенно в одиночку.

Мудрые люди считали, что к Егорию Зимнему необходимо успеть расплатиться со всеми долгами, иначе в ближайшем будущем не стоит рассчитывать на финансовое благополучие.

Также запрещалось обижать животных, особенно кошек и собак. В противном случае они могли заболеть, а их покровители найдут способ отомстить за своих любимцев.