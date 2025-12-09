Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Егорий Зимний: как расплатиться с долгами и встретить вечер 9 декабря 0 274

Дом и сад
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Егорий Зимний: как расплатиться с долгами и встретить вечер 9 декабря

9 декабря православные христиане почитают святого Георгия Победоносца, жившего в III веке. В этот день отмечается годовщина освящения храма великомученика. В народном календаре это событие называется Егорий Зимний. В старину на Егория наши предки избегали дальних поездок, предпочитая проводить вечера в кругу семьи.

 

9 декабря православные верующие отмечают годовщину освящения храма Георгия Победоносца, расположенного в Киеве, и вспоминают святого великомученика.

Георгий Победоносец на протяжении веков считается одним из самых почитаемых святых.

Согласно его житиям, он родился в III веке в Каппадокии. Его родители были благочестивыми христианами. Сын достиг значительных успехов на военной службе у императора Диоклетиана.

Однако, когда начались гонения на христиан, он решил раздать все свое имущество нуждающимся. Обратившись к правителю, он открыл, что является христианином.

Георгий был заключен в тюрьму и подвергнут жестоким пыткам, но стойко перенес все страдания. Умирая, он перекрестил статую Аполлона, и все идолы в капище рухнули.

Жена императора, упав на колени, умоляла Георгия простить ее мужа-тирана. В ответ правитель приказал казнить и ее вместе с Георгием.

Народный календарь: Егорий Зимний

Праздник, посвященный святому Георгию Победоносцу, который ранее освещался в Сетевом издании «Учительская газета», в народе именовали «Егорий Зимний», «Юрьев день» и «Егорий Холодный». В старину, согласно традициям, этот день следовало проводить в кругу семьи. Если кто-то из близких уезжал, обязательно заказывали молебен в церкви, так как день считался неблагоприятным из-за возможного воздействия темных сил.

В церковь на Егория Зимнего приходили и по другим причинам. В это время чествовали одного из самых любимых святых, молясь о помощи для своих близких. Георгий Победоносец защищает несправедливо осужденных и обиженных.

Егорий Зимний: народные приметы

В старину знали: если рядом с домом начинают выть волки – это предвестие скорых морозов. Если утром на деревьях виден иней, то следующим летом ожидается хороший урожай пшеницы.

Если на Егорьев день на улице очень холодно, то зима будет суровой. А если в это время идет сильный снегопад, то май порадует обилием зелени и цветов.

Егорий Зимний: что нельзя делать

Егорий Зимний или Юрьев день имеет свои запреты. В старину не рекомендовали отправляться в дальние поездки, считая, что из такого путешествия можно и не вернуться. На Егория Зимнего старцы запрещали выходить из дома в темное время суток, особенно в одиночку.

Мудрые люди считали, что к Егорию Зимнему необходимо успеть расплатиться со всеми долгами, иначе в ближайшем будущем не стоит рассчитывать на финансовое благополучие.

Также запрещалось обижать животных, особенно кошек и собак. В противном случае они могли заболеть, а их покровители найдут способ отомстить за своих любимцев.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Изображение к статье: Почему мята вызывает ощущение холода во рту?
Изображение к статье: Исследования показывают, как мотивировать детей есть больше овощей
Изображение к статье: Почему температура воздуха в 22–23 градуса и воды в 30 градусов вызывает у нас комфорт?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео