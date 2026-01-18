Baltijas balss logotype
Эксперт выделила три ключевых задачи на даче в период оттепели 0 183

Дом и сад
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт выделила три ключевых задачи на даче в период оттепели

Зима этого года пока не радует частыми колебаниями температур, однако стабильностью также не отличается: ожидаются новые оттепели, хотя и кратковременные. Дачникам стоит внимательно следить за прогнозами и за день-два до начала температурных изменений посещать свои участки, чтобы предпринять несколько несложных мер по защите садов, огородов и цветников. Какие шаги следует предпринять?

 

Своими рекомендациями делится агроном Елена Горбунова:

— В первую очередь, оцените уровень снежного покрова. Если его недостаточно, особенно в приствольных кругах плодовых деревьев, на укрытых грядках с клубникой, розами, клематисами и других растений, то стоит восполнить нехватку. Напоминаю, что оптимальная толщина снежного слоя составляет 80 сантиметров, но и 30 сантиметров будет приемлемо: это минимальный уровень на случай, если в вашем регионе наблюдаются проблемы со снегом. Подсыпая снег в указанные места, слегка прижимайте его лопатой, но не утрамбовывайте слишком сильно, особенно если оттепель ожидается недолгой. В противном случае вы получите плотный сугроб с плохой воздухопроницаемостью, что совершенно нежелательно.

После того как вы позаботитесь о снежном покрове, прокопайте водоотводные канавки от деревьев и ягодных кустарников, а также от других мест, где находятся укрытые на зиму растения. Однако не копайте слишком глубоко, это не нужно. Оттепель неизбежно приведет к образованию талых вод, и их избыток необходимо отвести таким образом, чтобы после возвращения морозов не образовывалась лишняя ледяная корка.

Если оттепель ожидается длительной (более трех суток), то в течение этого времени было бы полезно хотя бы раз проветрить укрытые клубнику, розы, хвойные растения и так далее. Дело в том, что повышение температуры может привести к образованию конденсата, что, в свою очередь, почти неизбежно вызывает гниение, чего очень не хочется. Кратковременное проветривание с высокой вероятностью поможет избежать таких неприятностей.

Если вдруг — хотя сейчас это маловероятно — оттепель будет сопровождаться солнечной погодой, то не помешает временно обмотать стволы плодовых деревьев белым нетканым материалом. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать преждевременное сокодвижение и избежать солнечных ожогов. Однако если оттепель пройдет в условиях пасмурной погоды, то можно этого и не делать.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

