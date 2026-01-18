Врач Александр Горячев объяснил, кому строго запрещено нырять в прорубь на Крещение.

«Не стоит бездумно следовать традициям. Перед тем как окунуться в прорубь, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вы даже не представляете, как ваш организм может отреагировать на такую серьезную нагрузку», — отметил специалист.

Доктор подчеркнул, что людям с неврологическими заболеваниями, колебаниями артериального давления и признаками гипертонического криза следует отказаться от этой крещенской традиции. Головокружение может возникнуть сразу после окунания или в процессе.

Нырять в прорубь строго запрещено тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.

«Окунаться в алкогольном опьянении абсолютно недопустимо. Это не только неуважение к традициям, но и угроза для жизни», — подытожил Горячев.



