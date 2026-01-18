19 января православные христиане отмечают важнейший праздник – Крещение Господне, также известный как Святое Богоявление. В этот день в храмах проходят торжественные литургии, посвященные событию, которое стало значимым в истории православия. Около двух тысяч лет назад Иоанн Предтеча крестил в водах Иордана Спасителя – Иисуса Христа.

Крещение Господне, или Богоявление, является одним из ключевых двунадесятых праздников с глубокими историческими корнями и устоявшимися традициями.

Крещение Господне: исторический контекст

Этот великий православный праздник посвящен таинству Крещения. Слово «крещение» в переводе с греческого языка означает «погружение в воду».

В Евангелии от Матфея описано, что это таинство впервые совершил Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель), который призывал народ Иудеи к покаянию. Во время Крещения Иоанн помогал людям очищаться от грехов и скверны.

На реке Иордан, где иудеи проводили омовение, пророк Иоанн Предтеча оказался во время своих странствий по пустыне. Проповедуя о покаянии, он начал крестить людей в воде.

Иисус, которому, согласно преданиям, в то время было около 30 лет, также пришел к реке. После его крещения произошло чудо: с разверзшегося неба на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. С небес прозвучал голос Бога Отца, который провозгласил Иисуса своим Сыном.

«Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», – услышал Иоанн Предтеча. Эта фраза, знакомая каждому христианину, объясняет второе название праздника – Богоявление.

Традиции празднования Крещения Господня

В день Богоявления, который имеет фиксированную дату, в храмах проходят торжественные службы. Празднование начинается накануне вечером, в Крещенский сочельник. В это время происходит водосвятие или освящение воды, которое начинается утром 18 января и завершается в день Крещения – 19 января.

Еще одним ярким событием, которое начинается с 18 января, являются крещенские купания, напоминающие крещение в реке Иордан. Для этого в водоемах вырезаются специальные проруби или устанавливаются купели.

Считается, что купание в иордани способствует очищению души и укреплению тела. Окунание в купель осуществляется по желанию, никто не принуждает, так как это не для каждого.

Главное, что ожидается от верующих в праздник Крещения Господня, – это участие в праздничной службе, которая завершается исповедью, причастием и приемом священной воды.

Накануне Богоявления верующие соблюдают пост. Пост короткий – всего один день, но строгий.

Пищу можно начинать принимать после того, как утром, по завершении литургии, вынесут свечу и пройдет первый чин крещения святой водой.

Как называется Крещенская вода

Крещенская вода именуется агиасмой. В переводе с греческого это означает «святыня». Считается, что она исцеляет не только тело, но и душу.

Крещенскую воду можно использовать в течение года. Набирать ее в больших количествах не требуется. Священники утверждают, что даже капли агиасмы достаточно, чтобы, добавив ее в обычную питьевую воду, достичь желаемого эффекта.

Святой водой принято окроплять жилые и офисные помещения, а также наносить на больные участки тела. Эту воду дают пить тем, кто не был допущен к причастию. Крещенскую воду можно хранить и использовать до следующего праздника Богоявления.

Что делали наши предки в Крещение Господне

Хотя грешить не хочется, обойти тему крещенских гаданий было бы неправильно. Языческие мотивы переплелись с христианскими традициями так тесно, что искоренить их не удалось даже за многие столетия. Православная церковь не одобряет это, стараясь объяснить прихожанам, что верить гаданиям нельзя, так как они – от лукавого, но убедить упрямцев не удавалось.

Таким образом, в старину накануне Крещения Господня девушки гадали, стремясь увидеть своих суженых. Кстати, на следующий день гадания были запрещены.

Одно из крещенских гаданий было связано с предсказанием свадьбы. Если девушки, выйдя вечером на улицу, видели за калиткой молодого человека, начинали готовиться к свадьбе. Если же это был старик – знали, что год будет удачным, но свадьбы не будет. В ночь на Богоявление можно загадать желание, глядя на звезды.

О крещенских гаданиях ярко и образно рассказал Владимир Жуковский в балладе «Светлана»: «Раз в крещенский вечерок // Девушки гадали:// За ворота башмачок, // Сняв с ноги, бросали».

Из произведения русского писателя видно, что гадания были связаны со снегом – к нему прислушивались, с кормлением птиц «счетным» зерном, с растопленным воском, который выливали в воду.

Однако главной традицией во все времена оставалось посещение церкви. В молитвах, обращенных к Иисусу Христу, наши предки просили о хорошем урожае, здоровье близких и помощи детям.

Крещение Господне: народные приметы

Праздник Крещения ассоциируется с крещенскими морозами, которые уже накануне сковывают землю. Однако после Богоявления погода, как правило, меняет свой характер.

«Трещи не трещи, а минули водокрещи», – говорили наши предки, намекая на то, что скоро морозы пойдут на убыль. Приметы, связанные с Крещением, считались самыми достоверными.

Тем не менее, мороз в Крещение всегда был желанным. С ним связывали будущий урожай зерна. О хорошем урожае свидетельствовал туман и снег, который падал хлопьями с неба.

С небесами была связана еще одна крещенская примета. Люди знали: если в полдень по небу плывут синие облака, это также предвещает обилие пшеницы летом.

Считается, что в ночь на Крещение снятся вещие сны. Однако делиться ими не стоит, особенно хорошими. Если расскажешь – ничего не сбудется.

Крещение Господне: что нельзя делать

Существовало множество запретов, связанных с этим двунадесятым праздником. Упоминания об этом можно найти и в произведениях русских писателей.

Главные из них касались святой воды. Наши предки знали: нельзя ставить емкости с водой на пол, иначе можно заболеть. Крещенскую воду хранили под образами. В Богоявление запрещали:

Заниматься гаданием и обрядами. Запрет распространялся на день, следующий за Крещением. Считалось, что нарушители могут заболеть.

Набирать много Крещенской воды. Освященная вода – это духовное богатство, которым следует дорожить.

Давать деньги в долг. Это может привести к разорению и нищете.

Отказывать в милостыне. Такие люди ощутят на себе нужду.

Завидовать, сплетничать, желать неудачи другим. Весь негатив вернется в тройном размере.

Перед Богоявлением и в день Крещения запрещалось выносить что-либо из дома. Наши предки верили, что это может привести к утрате счастья и удачи.

Категорически запрещалось ругаться. Семейные ссоры и разлад с родственниками или друзьями могут сделать весь год печальным, полным конфликтов и слез.