Нет. «Хоть в интернете и есть советы о том, как сделать подошву обуви нескользящей, все они не работают, - рассказал обувной мастер Алексей КАЛИНЧУК. - Рекомендации вроде заклейки подошвы пластырем или приклеивания наждачной бумаги совершенно неэффективны. Мало того, такое «покрытие» быстро испортится на очищенном от снега асфальте.

Единственное относительно надежное решение – использовать специальные шипы или «кошки» для обуви. Однако и здесь есть свои риски: например, на скользкой плитке подобная экипировка может привести к травме, так как в такой обуви легко поскользнуться и упасть. Действенные способы, позволяющие минимизировать падения в гололёд: выбирать обувь на шипованной подошве, подошве с резным рисунком, а также аккуратно передвигаться по улице».