Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Реально ли обработать подошву, чтобы обувь не скользила в гололёд? 0 420

Дом и сад
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Реально ли обработать подошву, чтобы обувь не скользила в гололёд?

Можно ли чем-то обработать подошву, чтобы обувь не скользила в гололёд?

Нет. «Хоть в интернете и есть советы о том, как сделать подошву обуви нескользящей, все они не работают, - рассказал обувной мастер Алексей КАЛИНЧУК. - Рекомендации вроде заклейки подошвы пластырем или приклеивания наждачной бумаги совершенно неэффективны. Мало того, такое «покрытие» быстро испортится на очищенном от снега асфальте.

Единственное относительно надежное решение – использовать специальные шипы или «кошки» для обуви. Однако и здесь есть свои риски: например, на скользкой плитке подобная экипировка может привести к травме, так как в такой обуви легко поскользнуться и упасть. Действенные способы, позволяющие минимизировать падения в гололёд: выбирать обувь на шипованной подошве, подошве с резным рисунком, а также аккуратно передвигаться по улице».

Читайте нас также:
#зима #кошки #безопасность #травмы #обувь #гололед #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Крещение Господне: народные приметы и обряды 19 января
Изображение к статье: Врач объяснил, кому не рекомендуется нырять в прорубь на Крещение
Изображение к статье: Эксперт выделила три ключевых задачи на даче в период оттепели
Изображение к статье: Как долго автомобиль может оставаться на морозе без ущерба

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Главная ошибка в приготовлении кускуса: кулинарам рассказали, как добиться воздушной текстуры без комков
Еда и рецепты
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео