Дом и сад
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гель или порошок для стирки: что выбрать?

На сегодняшний день производители предлагают широкий ассортимент моющих средств для стирки. Два наиболее популярных варианта — это порошок и гель. В этой статье мы рассмотрим, чем отличаются гели для стирки от порошков с точки зрения их способности удалять загрязнения, а также что следует учитывать, чтобы ваши вещи после стирки выглядели безупречно чистыми.

 

Степень загрязнения

Жидкие моющие средства содержат такие же активные вещества, как и порошки, однако обладают более щадящим моющим эффектом. Поэтому они идеально подходят для повседневной стирки. Гели хорошо работают в воде температурой 20–40 °C, и если вещи не слишком грязные и нуждаются лишь в освежении, гель станет оптимальным выбором. Кроме того, благодаря наличию энзимов в составе, жидкие средства эффективно удаляют пятна органического происхождения.

Стиральный порошок предназначен для борьбы с сильными загрязнениями. Его можно использовать в горячей воде (90–95 °C), что позволяет эффективно справляться с грязью.

Тип материала

Для хлопковых, льняных тканей и постельного белья, которые стираются на длительных режимах, лучше всего подходит порошок.

Специальный гель идеально подойдет для шерсти, синтетики и деликатных тканей. Он хорошо растворяется в воде, мягко воздействует на материал, не повреждая его, и обеспечивает отличный результат даже при низких температурах стирки.

Цвет одежды

Порошок может оставлять разводы на черной одежде. Поэтому для стирки таких вещей рекомендуется использовать гель. Он легко выполаскивается, не оставляя белесых следов, сохраняет яркость цвета и эффективно справляется с загрязнениями. Гель подходит для всех типов тканей, а специальные компоненты защищают внутренние детали стиральной машины от образования накипи.

Способ стирки

Для ручной стирки и замачивания лучше использовать порошок. Жидкие средства в этом случае не дадут ожидаемого результата. Это связано с тем, что во время работы стиральной машины происходит механическая активация компонентов геля, что усиливает его моющий эффект. Таким образом, гели предназначены исключительно для машинной стирки!

В заключение, и порошок, и гель для стирки имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому выбор следует делать, исходя из конкретной задачи.

Преимущества геля:

быстро растворяется и легко выполаскивается;
эффективен даже в холодной воде;
мягко воздействует на ткань;
удобен в дозировке;
компактный в хранении;
не образует пыль и не вызывает раздражения слизистых и дыхательных путей.

Преимущества порошка:

эффективно справляется с сильными загрязнениями;
универсален: подходит для различных типов стирки;
идеален для стирки в горячей воде.

