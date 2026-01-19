В лесах Китая, Индии, Японии и Кореи можно встретить говению (Hovenia dulcis) — дерево, известное как конфетное. Это название растение семейства крушиновых получило не случайно. На нем действительно растут «конфеты» — удивительно сладкие плодоножки, которые содержат до 40% сахара.

Эти коричневые изогнутые веточки вполне съедобны и по вкусу напоминают кисловатый изюм. В подвяленном виде они используются в качестве сладостей в Китае и Японии, где говению специально выращивают.

Конфетное дерево — это довольно крупное растение, достигающее высоты до 20 метров, и оно особенно красиво в период цветения. Со временем его белые мелкие цветы превращаются в жесткие сухие плоды, которые не имеют практического применения. Однако мясистые плодоножки обычно дают хороший урожай — с одного взрослого дерева можно собрать до 30 кг «конфет». В СССР разведение конфетного дерева началось в 1936 году на опытной станции сухих субтропиков в азербайджанском поселке Мардакян, откуда это растение распространилось в более теплые районы Крыма, Кавказа и Средней Азии.