Как при помощи фольги и смекалки защитить новогоднюю елку от котиков 0 104

Дом и сад
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как при помощи фольги и смекалки защитить новогоднюю елку от котиков

В преддверии новогодних праздников для владельцев домашних питомцев становится актуальным вопрос о защите елки и украшений от кошек и прочих хвостатых. Бывалые хозяева и ветеринар А. Грицфельд дали ряд ценных рекомендаций.

Например, можно подвесить дерево к потолку. Для этого понадобится крюк для люстры либо особое крепление (электросеть предварительно нужно обесточить, люстру снять).

Хорошая альтернатива настоящей ели — панно или картина. Сейчас в продаже есть бумажные и фетровые елки, которые можно наклеить на стену как плакат.

Можно заточить дерево в клетку либо оградить его прозрачными панелями. Недостаток данного метода заключается в существенном уменьшении эстетического удовольствия.

А еще могут помочь мандарины, фольга и двусторонний скотч. Котам не нравится, когда к их лапам что-то липнет и шелестит. Отпугивает их и аромат, к примеру, цитрусов. Если не хочется разбрасывать вокруг елки кожуру от мандаринов, можно использовать специальные отпугивающие спреи для животных.

Из менее серьезного, но эффективного — огородить дерево пылесосом либо совсем остричь его, украсив лишь вершину. Кстати, в качестве декора не следует применять «дождик», мишуру и электрические гирлянды, поскольку если животные проглотят их, это может плохо закончиться.

#кошки #безопасность #коты #советы #украшения #домашние питомцы #новогодние праздники #советы дом
Видео