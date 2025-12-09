В преддверии новогодних праздников для владельцев домашних питомцев становится актуальным вопрос о защите елки и украшений от кошек и прочих хвостатых. Бывалые хозяева и ветеринар А. Грицфельд дали ряд ценных рекомендаций.

Например, можно подвесить дерево к потолку. Для этого понадобится крюк для люстры либо особое крепление (электросеть предварительно нужно обесточить, люстру снять).

Хорошая альтернатива настоящей ели — панно или картина. Сейчас в продаже есть бумажные и фетровые елки, которые можно наклеить на стену как плакат.

Можно заточить дерево в клетку либо оградить его прозрачными панелями. Недостаток данного метода заключается в существенном уменьшении эстетического удовольствия.

А еще могут помочь мандарины, фольга и двусторонний скотч. Котам не нравится, когда к их лапам что-то липнет и шелестит. Отпугивает их и аромат, к примеру, цитрусов. Если не хочется разбрасывать вокруг елки кожуру от мандаринов, можно использовать специальные отпугивающие спреи для животных.

Из менее серьезного, но эффективного — огородить дерево пылесосом либо совсем остричь его, украсив лишь вершину. Кстати, в качестве декора не следует применять «дождик», мишуру и электрические гирлянды, поскольку если животные проглотят их, это может плохо закончиться.