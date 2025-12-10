Ежедневные новости приносят драматические картины пожаров на базах хранения «черного золота» в Украине и России. Тем временем, в нашей республике обновлен «Порядок создания и содержания государственных резервов безопасности нефтепродуктов».

С основой на директиву 2009 года

Государства-участники Евросоюза более 16 лет назад (14 сентября 2009 года) столкнулись с директивой Европейского Совета, по коей они были обязаны «обеспечить государственные резервы безопасности определенного объема». Латвия, таким образом, получала бы возможность, в случае энергетического кризиса, снабжать народное хозяйство, пока Международное агентство энергетики «активизировало бы координированные мероприятия чрезвычайного реагирования».

С одной стороны, создание и поддержание запасов нефтепродуктов является «императивной обязанностью государства-участника Европейского Союза», с другой – каждая страна должна решать его в рамках собственной компетенции.

Если так – то отчего бы не заработать на страхе? Потому в условиях Латвии «действовала модель управления резервами… предусматривающая приобретение услуги». И плату за нее – «с каждым годом существенно увеличивали».

Наконец, властям все это надоело, и была принята модель, по которой до 31 декабря 2028 года Латвии положено перейти на 100-процентное приобретение «резервов безопасности» в госсобственность, причем каждый год доля государства должна увеличиваться на 15%.

Переход резервов от частников к государству, таким образом, позволит уменьшить затраты в 10-летнем разрезе – с 1 636 до 759 миллионов евро.

Так как услуга хранения не является рыночной, государство взяло на себя и функцию ценообразования – причем с понижением тарифов. Если по решению Кабинета Министров N 313 от 27.05.2025, ставка оплаты за 1 тонну составляла 91,26 евро, то сейчас ее уменьшили довольно существенно, ровно на 10 евро.

Тем не менее в конечном итоге формирование госрезерва оплачивает из своего кармана – потребитель. И даже ставка в 81,26 евро за тонну, для каждого закупаемого в Латвии литра дизельного топлива означает повышение цены на 6,9 центов, а для бензина – на 6,1 цента. Все без учета налогов.

Естественно, информация о конкретном расположении указанных запасов – засекречена. Дабы «при актуальных изменениях в международной среде безопасности и в целом с учетом географического положения Латвии были бы защищены существенные интересы… в случае энергетического кризиса в снабжении горючим».

Как бы не переплатить

В отношении нефтепродуктов, приобретаемых по данной схеме, действует Закон о закупках в области обороны и безопасности, который предусматривает исключительный характер работ по «делегированному заданию государственного управления».

«Дополнительно отмечается, – читаем в аннотации к правительственному решению, – что нефтепродукты являются товаром, подверженным резким колебаниям цен. Таким образом, чтобы в результате колебаний цен не был причинен ущерб, существует вероятность, что риск колебания цен оценен в цену предложения и в результате публичной закупки предлагается цена выше рыночной цены…»

Это «создает обоснованную вероятность того, что государство должно переплачивать за создание гарантийных резервов», констатировано в документе, составленном Барбарой Суниней, старшим экспертом Отдела кризисного управления Министерства экономики.

Однако, потребителям топлива остается потерпеть всего лишь три годика, ибо, когда должное количество тонн горючего будет накоплено (сколько – эта информация тоже засекречена), то тратить будут только на возобновление запасов. Т.е., и на автозаправках цены могут снизиться.

Нет доверия к биомассе

Что самое занятное, при описании необходимых характеристик, в документе «Порядок создания и содержания государственных резервов безопасности нефтепродуктов», подчеркивается:

«Резервы безопасности могут храниться без добавления используемого в транспорте жидкого или газообразного горючего, получаемого из биомассы, являющейся биологически распадающейся фракцией продуктов, отходов и остатков сельского хозяйства, лесного хозяйства и связанных с ним отраслей (в том числе веществ растительного и животного происхождения), а также биологически распадающейся фракции промышленных и бытовых отходах (в дальнейшем - биологическое горючее) и других веществ, которые не являются углеводородами и которые к какому-либо продукту добавляются или перемещаются для изменения его свойств (в дальнейшем - добавки)».

То есть, государство самолично расписывается в том, что навязываемый потребителям биопродукт, по своим характеристикам, не поддается хранению. Резервы безопасности можно создавать только из:

бензина;

дизельного топлива, керосина и реактивного топлива керосинового типа;

топливного масла;

сжиженного нефтяного газа;

сырой нефти и нефтяных субпродуктов.

Последнюю категорию, однако, по нормам Брюсселя, могут хранить только те государства-члены ЕС, «на территории которых есть нефтеперерабатывающий завод». В Балтии это только Литва, где работает Мажейкяйский НПЗ, ныне на 100% принадлежащий польской компании Orlen. Кстати, как в интервью газете Financial Times заявил глава компании Даниэль Обайтек, альтернативная российской нефть обходилась предприятию дороже почти на 30 долларов за баррель.

Только в полете живут самолеты

Что касается запасов реактивного топлива, то «коммерсант авиационной отрасли резервы безопасности создает по меньшей мере на 90-дневный период», исходя из расхода предыдущего года. Причем не только для собственных нужд, но и для заправки «международных перевозчиков».

В связи с этим стоит привести пример Украины, когда все иностранные компании прекратили рейсы в страну накануне предполагаемого вторжения РФ. Почти за 4 года крупномасштабных боевых действий над страной существует бесполетная зона для гражданской авиации.

Поэтому весьма странным выглядит предположение, что вокруг Латвии может образоваться ситуация, при которой поставки топлива будут прекращены – а вот авиационные рейсы, волшебным образом, продолжат осуществляться. Все это объяснимо лишь тем, что мы имеем дело с порядком, который евробюрократы сочинили в начале 2000-х годов, когда имели дело лишь с умозрительными угрозами.