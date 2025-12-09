Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу ноября этого года составил 4,8% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные данные Государственного агентства занятости (ГАЗ), пишет ЛЕТА.

По состоянию на конец ноября 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано 41 671 безработный — на 817 человек больше, чем месяцем ранее, когда агентство насчитывало 40 854 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября по-прежнему был в Рижском регионе — 3,6% от числа экономически активных жителей, что соответствует показателю предыдущего месяца. Самый высокий уровень безработицы сохранялся в Латгале — 9,8%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в ноябре увеличился на 0,1 процентного пункта, достигнув 5% от числа экономически активных жителей.

В Земгале зарегистрированная безработица в ноябре выросла на 0,2 процентного пункта и к концу месяца составила 4,5%, а в Видземе — на 0,1 процентного пункта, достигнув 4,3%.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от числа экономически активных жителей.