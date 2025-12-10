В среду, 10 декабря, свое первое рабочее заседание проведет парламентская следственная комиссия по расследованию причин повышения тарифов на отопление предприятием «Ригас силтумс». Для начала депутаты заслушают представителей «Латвэнерго». А уже на следующей неделе будет избрано руководство новой парламентской следственной комиссии — по выяснению причин массового притока в страну граждан третьих стран и по изучению возможностей ужесточения миграционной политики.

Очень много следственных комиссий

Но прежде чем перейти собственно к целям, задачам и возможному результату этого «миграционного расследования», напомним об истории парламентских расследований в Латвии. Если взять всю историю парламентаризма в нашей стране, то всего было создано аж 38 следственных комиссий Сейма, из них 8 — во времена первой республики и 30 — уже в наше время. Примечательно, что после восстановления независимости 8 парламентских расследований из 30 было связано с… банковской деятельностью — депутаты пытались понять причины и последствия краха тех или иных коммерческих банков. Несмотря на то, что в последние годы, после принятия соответствующего закона о парламентских расследованиях, у депутатов, работающих в таких комиссиях, появилось больше прав и возможностей (к примеру, привлечь к работе в комиссию прокурора), эффективность работы комиссий от этого не возросла. Да, зачастую, по итогам работы таких следственных комиссий Сейм принимает те или иные законодательные поправки, улучшающие правовую ситуацию, однако ничего большего депутатам добиться не удается.

Самой относительно эффективной можно считать работу парламентской следственной комиссии по расследованию обстоятельств страшной трагедии в Золитуде (комиссия работала с конца 2014-го по конец 2015-го) — по итогам удалось принять целый ряд изменений, ужесточающих контроль в сфере строительства. Правда, сейчас правительство и Сейм «играют обратно» - отменяют целый ряд статей в нормативных актах, регулирующих строительную сферу, под предлогом борьбы с излишней бюрократией.

Чтобы напомнить о себе

Новейшая история парламентаризма показывает, что очень часто такие следственные комиссии создаются… ближе к очередным выборам — понятное дело, что депутаты рассматривают работу таких комиссий, как еще одну возможность получить бесплатную политическую рекламу! Скорее всего, стремление к дополнительной публичности двигало и инициаторами создания юбилейной следственной комиссии — по миграции. Противники или точнее — критики этой инициативы о создании следственной комиссии, вероятно, не без оснований считают, что проблемы миграции вполне можно было обсудить и в обычном режиме — и в комиссии по обороне и внутренним делам, которую, кстати, контролирует представитель оппозиции, и в профильной комиссии — по гражданству, миграции и сплочению общества.

Если же мы говорим об общей миграционной политике ЕС, то у депутатов Сейма практически нет возможности повлиять на эту общую миграционную политику. Что же касается латвийского законодательства, то как раз сейчас в Сейме и рассматривается новый Закон об иммиграции.

Так или иначе, но необходимые 34 депутатских подписей были собраны и комиссия может приступать к работе. Инициаторы парламентского расследования отмечают, что "начиная с 2015-го года существенно возросло количество граждан третьих стран, которые находятся в Латвии с временными или постоянными видами на жительство - свыше 105 тысяч. Кроме того, в стране находятся и неопределенное число лиц, которые используют визы и путевые документы, выданные в других странах ЕС".

Понаехали тут!

Примечательно, что в момент, когда этот материал готовился к печати, пришла новость из Брюсселя: страны ЕС поддержали ужесточение иммиграционной политики, которая предусматривает также создание за пределами территории блока «центров возвращения» для отвергнутых соискателей убежища.

На заседании министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе утвердили соответствующий пакет мер. Понятно, что во многих странах «старого света» растет недовольство засилием мигрантов, это способствует росту популярности политиков правого толка, и в Брюсселе вынуждены реагировать на растущее давление правых сил. Недовольство же местных жителей легко объяснимо — мигранты, зачастую, живут исключительно за счет пособий, то есть за счет налогоплательщиков стран нахождения, к тому же уже начинают диктовать свои правила игры, создают свои этнически-религиозные анклавы. Из-за непропорционально высокого засилия мигрантов ухудшается и криминогенная обстановка…

Один из видных деятелей Национального объединения Янис Домбрава предупредил, что если и в Латвии число мигрантов продолжит расти такими темпами, как сейчас, то, с учетом низкой рождаемости, «иммигранты могут просто заместить латышей».

Задачи комиссии

Чем же все-таки парламентская следственная комиссия по миграции намерена заниматься? Во-первых, депутаты попытаются выяснить, нет ли каких-то злоупотреблений, необоснованных поблажек в выдаче виз и (или) ВНЖ гражданам третьих стран. Во-вторых, парламентарии намерены тщательно изучить систему приглашения, выдачи учебного ВНЖ студентам из третьих стран. Депутаты будут собирать информацию об успеваемости таких студентов, о дисциплине посещения лекций, о том, не используют ли иностранные студенты учебную визу главным образом для того, чтобы здесь работать, оставляя учебу на втором плане. В-третьих, разумеется, слуги народа предложат варианты ужесточения контроля за иностранными студентами, гастарбайтерами — в том числе и в свете рассматриваемого сейчас нового Закона об иммиграции.

Справедливости ради заметим, что Латвия пока точно не входит в число стран, особо привлекательных для мигрантов. Но очевидно, что со временем ситуация может измениться. Понятно, что иммигрантам из третьих стран становится «тесно» в богатых странах ЕС, которые будут вынуждены, как это, например, уже делает Германия, ужесточать свою миграционную политику. В Латвии дефицит рабочей силы — в том числе или даже прежде всего - неквалифицированной, будет только нарастать. Нишу развозки продуктов Bolt и Wolt граждане стран Азии заняли вовсе не потому, что там крайне высокие доходы, а потому, что среди местных жителей желающих выполнять эту работу крайне мало.

В любом случае, парламентская следственная комиссия создана и у депутатов появилась еще одна возможность громко напомнить о себе избирателям.