Утром в среду в отдельных районах Латвии пройдут дожди, однако в течение дня обширная зона осадков с запада пересечёт всю страну, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Ожидается слабый южный, юго-западный ветер, на побережье порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +5…+10 градусов. Самая тёплая погода ожидается днём в Курземе и вечером в центральной части страны.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии 10 декабря, составляла +8,9 градуса в 1964 году на Колке.

В Риге ожидаются осадки, самый дождливый период — во второй половине дня. Ветер будет слабым, во второй половине дня — умеренный южный, позже сменится на юго-западный. Вечером температура воздуха поднимется до +9 градусов.

С юго-запада приближаются атмосферные фронты.