С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты 0 750

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
ФОТО: LETA

Утром в среду в отдельных районах Латвии пройдут дожди, однако в течение дня обширная зона осадков с запада пересечёт всю страну, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Ожидается слабый южный, юго-западный ветер, на побережье порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +5…+10 градусов. Самая тёплая погода ожидается днём в Курземе и вечером в центральной части страны.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии 10 декабря, составляла +8,9 градуса в 1964 году на Колке.

В Риге ожидаются осадки, самый дождливый период — во второй половине дня. Ветер будет слабым, во второй половине дня — умеренный южный, позже сменится на юго-западный. Вечером температура воздуха поднимется до +9 градусов.

С юго-запада приближаются атмосферные фронты.

#Рига #погода #ветер #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

