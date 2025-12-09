Baltijas balss logotype
Во вторник погодные условия определяет южная часть циклона 0 281

Наша Латвия
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Во вторник погодные условия определяет южная часть циклона
ФОТО: LETA

Во вторник в большей части Латвии временами будет идти дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо будет преимущественно пасмурным, местами в восточных регионах сохранится дымка.

Ожидается умеренный юго-западный и западный ветер, на побережье возможны порывы до 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +5..+9 градусов.

В Риге временами будет дождь, подует слабый до умеренного юго-западный ветер, температура воздуха составит +8 градусов.

Ранее сообщалось, что ночью в Стенде с температурой +8,8 градуса и в Мерсрагсе с +9,2 градуса был побит температурный рекорд 9 декабря. Общелатвийский рекорд для этой даты — +9,8 градуса, зафиксированные в 2006 году в Пависосте.

Погодные условия определяет южная часть циклона.

#Рига #погода #ветер #Латвия #рекорды #дождь #температура
