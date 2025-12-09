Baltijas balss logotype
Синоптики объявили об идущих на Латвию рекордах погоды 4 10081

Наша Латвия
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: А будет ли снег и метели в Латвии в декабре?

А будет ли снег и метели в Латвии в декабре?

ФОТО: Unsplash

В среду в Латвии временами будут идти дожди, а температура воздуха местами поднимется до +9 градусов, прогнозируют синоптики.

Самая теплая погода будет днем в Курземе и вечером в центральной части страны. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, которая до сих пор наблюдалась в стране 10 декабря, составила +8,9 градуса в 1964 году на мысе Колка.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих местах образуется дымка.

Ночью ожидается западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +2...+6 градусов.

Днем будет дуть южный, юго-западный ветер, местами на побережье его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов.

В Риге в среду временами будет идти дождь, больше осадков выпадет во второй половине дня. Ночью при слабом западном ветре температура воздуха будет колебаться у отметки +5 градусов; во второй половине дня немного усилится южный, юго-западный ветер. Самая теплая погода ожидается в среду вечером, когда температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов.

Оставить комментарий

(4)
  • DJ
    Danik Jupiters
    10-го декабря

    Суббота воскресенье уже будет до -6

    1
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го декабря

    В субботу уже вроде снегопады будут. Правда на сутки-двое (волна холода) , дальше дождиии.. 😑 И плюсовая снова.

    7
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    Волченька Просто Волченька!
    10-го декабря

    Ну что? Вам то какое дело?

    1
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го декабря

    Табе, дебелому, то точно никакого. Старая мама принесёт под нос мисочку хрючева своему великовозрастному идиотушке, а там и хоть из дома не выходи-сиди на табуреточке втыкая в интернетег.

    0
    0
Читать все комментарии

Видео