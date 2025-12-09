В среду в Латвии временами будут идти дожди, а температура воздуха местами поднимется до +9 градусов, прогнозируют синоптики.

Самая теплая погода будет днем в Курземе и вечером в центральной части страны. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, которая до сих пор наблюдалась в стране 10 декабря, составила +8,9 градуса в 1964 году на мысе Колка.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих местах образуется дымка.

Ночью ожидается западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +2...+6 градусов.

Днем будет дуть южный, юго-западный ветер, местами на побережье его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов.

В Риге в среду временами будет идти дождь, больше осадков выпадет во второй половине дня. Ночью при слабом западном ветре температура воздуха будет колебаться у отметки +5 градусов; во второй половине дня немного усилится южный, юго-западный ветер. Самая теплая погода ожидается в среду вечером, когда температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов.