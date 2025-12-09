Государственная почтовая компания Дании PostNord с будущего года больше не будет предоставлять услуги доставки писем. В дальнейшем отправлять и получать письма в Дании можно будет только через частные компании. Передача "900 секунд" (ТВ3) в рамках опроса выяснила мнение зрителей — должна ли Почта Латвии (Latvijas Pasts) тоже отказаться от писем и заниматься только пересылкой посылок?

На вопрос, стоит ли, по их мнению, «Latvijas Pasts» последовать примеру Дании — отказаться от доставки писем и сосредоточиться только на посылках, утвердительно ответили 13% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет (4% — определённо да; 9% — скорее да).

Большинство респондентов (63%) не считают, что «Latvijas Pasts» должен следовать примеру Дании: 26% ответили «скорее нет», а 37% — «определённо нет».

Почти четверть опрошенных (24%) не выразили конкретного мнения по этому вопросу.

ТВ3