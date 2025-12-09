Baltijas balss logotype
«Новый развод на деньги!» Жители Риги бьют тревогу - мошенники стали «почтальонами» от государства 1 1559

Наша Латвия
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Новый развод на деньги!» Жители Риги бьют тревогу - мошенники стали «почтальонами» от государства
ФОТО: LETA

Мошенники придумали новый способ для выманивания денег в доверчивых жителей Латвии - теперь они представляются курьерами частных фирм.

В сообществе "Кенгарагс" в соцсети Facebook предупреждают:

"Новый развод на деньги! А может и не новый. Позвонили с Омнива (частная курьерская служба - прим.), пришло заказное письмо от VSAA (государственное Агентство социального страхования - прим.). Курьер доставит, назовите персон.данные. Положила трубку. Умная мысля приходит опосля. Надо было спросить - на чьё имя письмо. Омнива, я думаю, не разносит заказные письма, а VSA будет отправлять письма через почту. Будьте бдительны", - написала Ольга.

"Ха, мне точно такое же предложение было, но я перешла в разговоре на государственный язык - и сразу положили трубку. Боюсь, что мошенники скоро изучат латышский языу или наймут людей со знанием латышского… интересно даже, что они чувствуют после «удачной» сделки", - поделилась Лилиана.

"Мошенники уже научились использовать интеллект и порой звонят и говорят по латышски. Но это надо уметь расслышать", - предупредил Алекс.

"VSAA письма присылает обычной почтой в почтовый ящик. Люди, не ведитесь на звонки, где вас просят назвать персональный код, скинуть данные документов", - написал Аноним.

"Сегодня звонили якобы с Latvenergo, говорили про плановую проверку счётчиков, когда попросила повторить, что хочет - сказал я ТЕБЕ НЕ ПОПУГАЙ И БРОСИЛ ТРУБКУ! А сейчас пришло SMS якобы от DPD, типа ждите заказ, но внчале зайдите проверьте PIN-код по ссылке... Обман на обмане! ЛЮДИ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!", - написала Мария.

"Мне тоже звонили. Когда я сказала, зная, что это развод, приеду сама и заберу, скинули трубку", - поделилась Галина.

"VSSA присылает официальные письма на э/адрес, который открывается через э/подпись!!! На простую э/почту поступает предварительно напоминание, что есть личная информация. Это касается всех официальных писем. Будьте осторожны!" - предупредила Валентина.

#Латвия #мошенничество #развод #мошенники #безопасность #обман
  • э
    этнограф
    9-го декабря

    чисто латвийское ноу-хау, ведь страна по большому счету, ничего не производит, в основном паразитирует на всяких еврофондах, вот часть населения извращается в этом криминальном направлении.

    9
    2

