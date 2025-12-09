Со вторника начнётся выдача временного проездного документа единого образца для граждан Латвии и граждан Европейского союза, не представленных в отдельных странах, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Цель временного проездного документа остаётся прежней. Он будет выдаваться лицам, находящимся за границей в краткосрочной поездке, если их удостоверяющий личность документ утерян, повреждён или по иным причинам стал непригодным для поездки.

В настоящее время выдаются два типа временных документов — свидетельство на возвращение для граждан Латвии и временный проездной документ для граждан ЕС, у которых в соответствующей стране отсутствует посольство их государства.

Согласно новым правилам Кабинета министров, с момента их вступления в силу будет выдаваться единый временный проездной документ как для граждан Латвии, так и для непрпредставленных граждан ЕС.

Новый документ будет состоять из формы и персонализированных наклеек и обладать более высокой степенью защиты. В нём предусмотрено место для виз и отметок, связанных с пересечением границ. Как и прежде, за оформление нового документа взимается государственная пошлина в размере 50 евро.

Если заявитель не сможет оплатить государственную пошлину, он сможет подать заявление о предоставлении материальной помощи в дипломатическом или консульском представительстве Латвии за рубежом либо в Консульском департаменте МИД. Освобождение от уплаты госпошлины допускается в соответствии с международными договорами, обязательными для Латвии, в интересах государства или по гуманным соображениям — при подаче соответствующего заявления.

Решение об освобождении от уплаты пошлины принимает директор Консульского департамента МИД или уполномоченное им лицо в течение одного рабочего дня с момента получения от компетентного органа государства гражданства заключения о выдаче временного проездного документа.

Гражданам Латвии временный проездной документ будет выдаваться дипломатическим и консульским представительством Латвии за рубежом, уполномоченным почётным консулом Латвии, а также Консульским департаментом МИД. Для граждан ЕС, не имеющих представительства своей страны в соответствующем государстве, документ будет выдаваться дипломатическими и консульскими представительствами Латвии.

МИД поясняет, что временный проездной документ выдаётся на период, необходимый для того, чтобы получатель как можно быстрее добрался до страны назначения, с учётом времени на пересадки и ночёвки. Срок действия включает также дополнительный двухдневный резерв и в общей сложности не превышает 15 календарных дней. Превышение этого срока допускается только в исключительных случаях.