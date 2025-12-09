С сегодняшнего дня из-за объявленной в стране эпидемии гриппа карантин объявлен в Даугавпилсской больнице, сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Даугавпилсская региональная больница".

Ограничения на посещение во время карантина вводятся, чтобы защитить пациентов и персонал больницы от рисков заболевания. Посещение пациентов разрешается только по согласованию с лечащим врачом. Передачи пациентам принимаются ежедневно, в том числе в выходные, с 11:00 до 18:00.

Любой человек, приходя в больницу, обязан применять медицинские защитные маски для лица и бахилы, подчеркнули в больнице.

Кроме того, карантинный режим в связи с объявленной эпидемией гриппа с сегодняшнего дня ввела Больница травматологии и ортопедии, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Посещения пациентов в отделениях прекращены. Исключения допускаются только в случаях, если состояние здоровья пациента является тяжелым или критическим и посещение разрешит лечащий или дежурный врач.

Передачи, предназначенные для пациентов, можно передать персоналу отделения.

Кроме того, в больнице пока не будут принимать плановых пациентов с симптомами гриппа или острой респираторной вирусной инфекции. Как сообщалось ранее, Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале эпидемии гриппа со вторника, 9 декабря, основываясь на данных мониторинга гриппа, предоставленных Национальной лабораторией микробиологической референции.