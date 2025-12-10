Baltijas balss logotype
Путин анонсировал запрет звонков из «недружественных» стран

В мире
Дата публикации: 10.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин анонсировал запрет звонков из «недружественных» стран
ФОТО: пресс-фото

Новый пакет мер "по защите от мошенников" будет включать около 20 инициатив. В частности, планируется блокировать звонки из-за границы и маркировать их. По словам Путина, все эти предложения "внедряются правительством", пишет DW.

Правительство РФ занимается внедрением блокировки телефонных звонков из "недружественных" стран. Об этом, а также о других мерах, принимаемых под эгидой борьбы с телефонным мошенничеством, во вторник, 9 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Выступая в режиме видеоконференции, он назвал в числе "предметных решений в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством", которые ранее предложили в СПЧ, "блокировку вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях", а также маркировку звонков. Путин указал, что все эти предложения "учтены и внедряются правительством".

По его словам, первый пакет мер "по защите граждан в цифровой среде" уже принят, разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах - третий.

Эти же шаги упомянул в тот же день и вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, рассказывая журналистам о подготовленном правительством втором пакете мер "по защите граждан от мошенников", передает ТАСС.

Запретят звонки из-за границы "без согласия абонента"

По его словам, в числе порядка 20 инициатив планируется ввести запрет на международные входящие звонки "без согласия абонента" и их обязательную маркировку. Также предполагается ввести детские сим-карты, с которыми родители получат возможность "защитить детей от нежелательного контента" без необходимости подачи дополнительных заявлений.

В последние месяцы на фоне лоббирования государственного мессенджера Max российские власти последовательно вводят ужесточения, касающиеся работы мессенджеров и других онлайн-сервисов, а также телефонной связи. Так, в августе в РФ ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. После этого в Госдуме заявили, что мошенники якобы перешли на стационарную связь и в рамках борьбы с ними предложили рассмотреть идею блокировки международной связи на стационарных телефонах.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сервис видеосвязи от Apple - FaceTime, обосновав это тем, что его якобы используют в преступных целях. В ноябре министерство цифрового развития РФ сообщило, что возвращающимся из-за границы гражданам будут на сутки блокировать мобильный интернет и отправку СМС.

В последней редакции перечня "недружественных", с точки зрения российских властей, значатся 47 государств и территорий. В том числе, это страны Евросоюза, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Украина и Черногория.

DW

#Путин #мошенничество #интернет #безопасность #технологии #Россия
Оставить комментарий

(4)
  • С
    Сарказм
    10-го декабря

    Разумеется, полный одобрямс. И вообще все эти мобильники бесовские запретить, а то мало ли... Вернуть телефоны-автоматы за 2 копейки, как было! А то ишь придумали, из-за границы звонить, вацапы вские. Не совсем, правда, понятно, что иностранным мошенникам делать с неконвертируемыми фантиками, которые теоретически можно выманить у рабсиян, но разве это смутит правоверную вату в приступе истеричной публичной любви к вождю и запретам.

    3
    10
  • AE
    Al Ekses
    10-го декабря

    Всё правильно делают, ибо нормальному человеку звонок «полиции» или «латвэнерго» из Румынии совершенно ни к чему.

    15
    2
  • NB
    Nose Bose
    10-го декабря

    если в Латвии выманивают по 1.6 млн каждый месяц, не представляю, сколько у них выманивают тогда

    26
    6
  • A
    Aleks
    10-го декабря

    Не о том думает Мойша Владимирович ,не о том.В богатейшей стране ,России,демография ниже плинтуса,по данным Росстата,чего не было никогда в стране,10,8 млн человек за чертой бедности,люди идут воевать,чтобы заработать,потому что на зарплаты во многих регионах не выжить,как говорил генерал Гурулев,депутат ГД и отвечающий за оборону,которого после этого тут же сняли со всех постов.Олигархи,друзья Путина,стали богаче за время войны на 24 млрд долларов. Сейчас все звонки запретит и демография вырастет,и народ начнет богатеть,и бедность исчезнет 😈👽

    15
    55
Читать все комментарии

