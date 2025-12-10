Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы туда попасть не можем!» Владельцы земли вынуждены бороться с нелегальным строительством 2 10367

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мы туда попасть не можем!» Владельцы земли вынуждены бороться с нелегальным строительством
ФОТО: скриншот видео TV3

Дедушка Инты после Первой мировой войны получил в собственность участок земли в рижском районе Дарзциемс. Там была построена семейная усадьба. Уже 30 лет Инта живёт в другом месте, но вместе с сестрой и двоюродной сестрой по-прежнему является совладелицей участка, рассказывает историю передача "Без Табу" (ТВ3).

В центре семейной собственности установлен бетонный забор. Строительный инспектор самоуправления выявил три случая самовольного строительства вблизи ангаров, а также большое количество шин. До середины следующего года постройки должны быть либо узаконены, либо снесены.

"Во времена СССР на нашей земле был построен склад. Мы — собственники земли, а владельцы склада — другие люди. Бывший владелец ангаров возвёл нелегальные постройки, и теперь Рижская дума обращается к нам, как к владельцам земли. Мы — собственники, но не имеем доступа к своей земле. Во времена Советского Союза здесь был построен бетонный забор. Если мы его демонтируем — не знаю, что будет. За этим забором часто происходят действия в тёмное время суток", - рассказала Инта.

Сейчас семья ищет возможность продать участок, но ангары, расположенные на земле, и близость грузовиков делают его малопривлекательным для покупателей.

"Здесь нужно развивать весь объём недвижимости. За ангарами также есть несколько непроданных участков. Их невозможно развивать, потому что здесь находятся склады, которых, согласно градостроительному плану, здесь не должно быть", - утверждает Инта.

Присяжный адвокат поясняет, что у владельцев земли и строений есть право договориться о плате за аренду земли. Если договориться не удаётся, как в случае Инты, арендатор обязан платить 4% от кадастровой стоимости участка.

"Если владелец земли не желает, чтобы на его участке находились строения, принадлежащие другому лицу, у него практически нет никаких возможностей повлиять на их удаление. Эти строения принадлежат другому собственнику, который обладает полным правом распоряжаться ими. Единственный способ прекратить такие отношения — это добровольное соглашение сторон", - пояснил присяжный адвокат Янис Беровскис.

В самоуправлении указывают, что ангары функционируют на этом месте с 1978 года, поэтому сейчас уже невозможно запретить их владельцам продолжать деятельность на этом участке.

"Самоуправление не оценивает соответствие исторических строений современным нормативным актам. Поскольку эксплуатация объекта продолжается с 1978 года, его правомерность строительства больше не пересматривается. Между контейнерами был обнаружен небольшой морской контейнер, а также топливный бак с насосом. Информация о выявленном нарушении была передана в Центр по защите прав потребителей, к чьей компетенции относится данный вопрос", - рассказала представитель Рижской думы Татьяна Смирнова.

В начале года самоуправление направило вопросы владельцам ангаров о нелегальном строительстве на участке, но не получив ответа, обратилось к совладельцам земли.

Избавиться от арендаторов, вынужденно использующих участок, можно было бы, выкупив принадлежащие им ангары, однако, как признаёт семья, таких средств у них нет.

ТВ3

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

(2)
  • ВПАС
    Ваще ПоКуЙ Абама Старший
    10-го декабря

    Всё как всегда в нашей стране вроде ты собственник земли ,а на самом деле ты в реальности не кто 😅

    2
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го декабря

    Какой то словесный понос ,а вот мы а они хочу не могу . Существуют закон , строительные нормы , и не каких хочу не хочу там нет. Также существует понятия не закона занятая собственность.

    39
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Готовить на газе станет дороже
Изображение к статье: У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро
Изображение к статье: Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии
Изображение к статье: В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео