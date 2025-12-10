Дедушка Инты после Первой мировой войны получил в собственность участок земли в рижском районе Дарзциемс. Там была построена семейная усадьба. Уже 30 лет Инта живёт в другом месте, но вместе с сестрой и двоюродной сестрой по-прежнему является совладелицей участка, рассказывает историю передача "Без Табу" (ТВ3).

В центре семейной собственности установлен бетонный забор. Строительный инспектор самоуправления выявил три случая самовольного строительства вблизи ангаров, а также большое количество шин. До середины следующего года постройки должны быть либо узаконены, либо снесены.

"Во времена СССР на нашей земле был построен склад. Мы — собственники земли, а владельцы склада — другие люди. Бывший владелец ангаров возвёл нелегальные постройки, и теперь Рижская дума обращается к нам, как к владельцам земли. Мы — собственники, но не имеем доступа к своей земле. Во времена Советского Союза здесь был построен бетонный забор. Если мы его демонтируем — не знаю, что будет. За этим забором часто происходят действия в тёмное время суток", - рассказала Инта.

Сейчас семья ищет возможность продать участок, но ангары, расположенные на земле, и близость грузовиков делают его малопривлекательным для покупателей.

"Здесь нужно развивать весь объём недвижимости. За ангарами также есть несколько непроданных участков. Их невозможно развивать, потому что здесь находятся склады, которых, согласно градостроительному плану, здесь не должно быть", - утверждает Инта.

Присяжный адвокат поясняет, что у владельцев земли и строений есть право договориться о плате за аренду земли. Если договориться не удаётся, как в случае Инты, арендатор обязан платить 4% от кадастровой стоимости участка.

"Если владелец земли не желает, чтобы на его участке находились строения, принадлежащие другому лицу, у него практически нет никаких возможностей повлиять на их удаление. Эти строения принадлежат другому собственнику, который обладает полным правом распоряжаться ими. Единственный способ прекратить такие отношения — это добровольное соглашение сторон", - пояснил присяжный адвокат Янис Беровскис.

В самоуправлении указывают, что ангары функционируют на этом месте с 1978 года, поэтому сейчас уже невозможно запретить их владельцам продолжать деятельность на этом участке.

"Самоуправление не оценивает соответствие исторических строений современным нормативным актам. Поскольку эксплуатация объекта продолжается с 1978 года, его правомерность строительства больше не пересматривается. Между контейнерами был обнаружен небольшой морской контейнер, а также топливный бак с насосом. Информация о выявленном нарушении была передана в Центр по защите прав потребителей, к чьей компетенции относится данный вопрос", - рассказала представитель Рижской думы Татьяна Смирнова.

В начале года самоуправление направило вопросы владельцам ангаров о нелегальном строительстве на участке, но не получив ответа, обратилось к совладельцам земли.

Избавиться от арендаторов, вынужденно использующих участок, можно было бы, выкупив принадлежащие им ангары, однако, как признаёт семья, таких средств у них нет.

