В четверг утром условия движения по автодорогам государственного значения затруднены в окрестностях Риги, а также в некоторых частях Видземе и Латгале, свидетельствует обобщённая информация ГАО «Латвияс валстс цели» (Латвийские государственные дороги), пишет LETA.

В целом ситуация на крупных автотрассах утром в четверг была лучше, чем в первые три дня этой недели.

Около 6:50 утра в окрестностях столицы движение затруднено на объездной дороге Риги, а также на крупных шоссе в радиусе нескольких десятков километров от Риги.

На Видземском и Валмиерском шоссе есть несколько скользких участков, аналогичная ситуация наблюдается на крупных автодорогах в окрестностях Елгавы и немного восточнее — в направлении Резекне и Даугавпилса. В остальной части Латгале условия движения по дорогам государственного значения удовлетворительные.

На региональных дорогах затруднено движение по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Кулдиги и Смилтене.

В уборке и посыпке заснеженных и скользких участков дорог утром в четверг были задействованы 38 единиц зимней спецтехники.