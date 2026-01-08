Средняя температура воздуха в Латвии в прошлом месяце составила +2,1 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Таким образом, декабрь 2025 года стал пятым самым тёплым декабрём за весь период наблюдений — с 1924 года — разделив эту позицию с декабрём 2011 года.

Самая высокая температура была зафиксирована в Риге 10 декабря и составила +9,9 градуса, а самая низкая — в Стенде в канун Нового года, где столбик термометра опустился до -17,5 градуса. В середине месяца были побиты 57 температурных рекордов.

Среднее количество осадков в стране в декабре составило 39,4 миллиметра, что составляет 73% от нормы. Больше всего осадков выпало в Сигулде — 67,3 миллиметра, а меньше всего — в Екабпилсе, где зарегистрированы лишь 20,3 миллиметра.

Показатели засухи и влажности в основном находились в пределах нормы, за исключением Екабпилса, где декабрь был очень сухим.

Средняя относительная влажность воздуха в декабре составила 90% — от 85% в Колке до 95% в Алуксне. Самые сильные порывы ветра — 29,1 метра в секунду — были зафиксированы 30 декабря в Вентспилсе.

Продолжительность солнечного света в декабре была меньше, чем в среднем в период с 1991 по 2020 год, за исключением района Западнокурземской возвышенности и отдельных западных районов Видземе, где солнце светило немного больше, чем обычно.