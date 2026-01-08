Baltijas balss logotype
CSDD в прошлом году выдала на 3,5% больше водительских удостоверений

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: CSDD в прошлом году выдала на 3,5% больше водительских удостоверений
ФОТО: LETA

Государственное агентство дорожной безопасности (CSDD) в прошлом году выдало 16 507 новых водительских удостоверений, что на 3,5% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют обобщённые данные агентства, пишет LETA.

В том числе женщинам в 2025 году было выдано 8381 удостоверение — на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мужчинам — 8126 удостоверений, что на 1,9% больше.

На 1 января этого года в Латвии было в общей сложности 888 822 действующих водительских удостоверений, что на 0,03% больше, чем в начале января 2024 года. Из них 44,7% (397 734 удостоверения) были выданы женщинам, а 55,3% (491 088 удостоверений) — мужчинам.

В 2024 году CSDD выдало 15 947 водительских удостоверений, в 2023 году — 16 355, в 2022 году — 17 791, в 2021 году — 15 687, в 2020 году — 18 193, в 2019 году — 18 643, в 2018 году — 16 792, в 2017 году — 19 373, в 2016 году — 21 475, в 2015 году — 21 608, а в 2014 году — 21 226 удостоверений.

#Латвия #транспорт #автомобили #женщины #CSDD #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

