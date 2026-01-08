Взрыв газа на улице Баускас в Риге, в результате которого обрушилась часть многоэтажного жилого дома и погибли два человека, выявил ряд проблем, пишет Diena.

Они не новы, поскольку аналогичный инцидент произошел в 2020 году на улице Мелнсила. Там утечка газа тоже возникла в арендной квартире, принадлежащей самоуправлению. Пока Рижская дума продолжает судиться с собственниками квартир, дом так и стоит полуразрушенным.

Жильцы дома на улице Баускас опасаются, что подобный сценарий может повториться и с ними. Самоуправление ответственности на себя не берет, но обещает помочь пострадавшим пособиями и временным жильем.

С момента взрыва газа в доме по адресу улица Баускас, 15 прошло уже несколько дней, поэтому на заседание думского комитета по вопросам жилья и среды были приглашены представители ответственных служб, чтобы отчитаться о проделанной работе и дать оценку ситуации.

Рассказывая о ходе событий до взрыва, произошедшего во второй половине дня 2 января, член правления компании "Gaso" Александр Копосов пояснил, что сотрудники аварийной службы приезжали по этому адресу уже 1 января, поскольку поставщик газа дал указание отключить газ в квартире № 74 на пятом этаже. Поставщика Копосов не назвал, поскольку это является коммерческой тайной. Когда в квартире было обнаружено незаконное подключение в обход счетчика, было принято решение заварить трубу подачи газа, о чем был составлен акт. Управляющему домом об этом не сообщили, так как у сотрудников компании нет такой обязанности.

На следующий день около трех часов дня вновь поступил вызов в этот дом, поскольку в квартире на четвертом этаже не работала газовая плита, а на пятом этаже ощущалась подозрительная вибрация. Когда сотрудники "Gaso" постучали в дверь квартиры № 74, жилец ее открыл, но, увидев их, сразу закрыл. Сотрудники "Gaso" ощутили явный запах газа, поэтому один из них остался на пятом этаже, а второй вышел наружу, чтобы отключить подачу газа на вводе в дом, и позвонил дежурному инженеру, чтобы проинформировать о ситуации и вызвать полицию и Государственную пожарно-спасательную службу для обеспечения доступа в квартиру. Однако не прошло и минуты, как произошел взрыв, в результате которого погиб сотрудник "Gaso".

Копосов отметил, что в целом "Gaso" получает около 6000 вызовов в год, из них примерно половина не связана с утечкой газа, а число незаконных подключений составляет от 40 до 50 случаев.