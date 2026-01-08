Baltijas balss logotype
«Главное — срубить денег»: камера фиксации проезда на красный в Юрмале — доходная ловушка 6 5438

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Главное — срубить денег»: камера фиксации проезда на красный в Юрмале — доходная ловушка
ФОТО: скриншот видео TV3

Всё больше водителей попадаются в ловушку камеры, фиксирующей проезд на красный свет, установленной на светофоре в Майори. За год зафиксировано почти 10 000 нарушений, что позволит самоуправлению получить внушительную сумму штрафов. Однако сами водители и эксперты по безопасности дорожного движения считают, что муниципалитет сознательно стремится заработать, создав условия, при которых водители попадают в ловушку, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Камера фиксации красного света в Майори за прошлый год зафиксировала 9580 нарушений, то есть в среднем по 26 в сутки, сообщили в Юрмальской думе. Штраф за это нарушение составляет 30 евро. Таким образом, сумма штрафов за год превысит 250 000 евро.

За несколько дней дважды попалась в эту ловушку и жительница Юрмалы Айрита. Она считает, что штраф в размере 60 евро несправедлив, а камеру используют не для обеспечения безопасности, а для заработка.

«Светофор переключается слишком быстро, не успеваешь среагировать и вовремя затормозить. Когда начинаешь тормозить — уже переезжаешь стоп-линию или останавливаешься на пешеходном переходе. Светофор очень быстро переключается на красный», - говорит она.

Айрита считает, что многих делают нарушителями не из-за их невнимательности или плохого вождения, а из-за особенностей работы светофора. Он требует очень быстрой реакции: зелёный не мигает заранее, предупреждая о смене сигнала, а сразу включается жёлтый, который горит всего около трёх секунд, а затем — красный. Учитывая, что это магистраль с довольно высокой скоростью движения, многие не успевают среагировать и остановиться до пешеходного перехода.

«Часто, сам того не желая, нарушаешь правила и платишь штраф. Это законный рэкет! Думаю, всё делается специально, потому что знают — тут можно хорошо заработать. Поэтому тут и стоит эта камера», - уверена Айрита.

Сходного мнения и опрошенные Bez Tabu эксперты по дорожному движению: по их словам, это не инструмент для повышения безопасности, а именно ловушка, поскольку в ловушку попадают не только неумелые или невнимательные водители и не те, кто сознательно проезжает на красный.

Эксперты также подчёркивают, что из-за страха быть оштрафованными водители часто резко тормозят, что создаёт опасные ситуации и может привести к авариям.

«Раньше, до установки камеры, тут всё было в порядке — машины ехали, пешеходы переходили. Эту камеру установили специально, чтобы выписывать штрафы. Это сделано намеренно. Главное — срубить бабло!» - говорит редактор портала iAuto Марис Озолиньш.

Это уже не первый раз, когда Bez Tabu рассказывает о камере на красный свет в Майори. На днях в Юрмальской городской думе сообщили передаче, что в ближайшее время будут внесены изменения, более дружественные к водителям.

«Объект светофора у железнодорожной станции Майори, на улице Лиенес 1 в Юрмале, будет переоборудован по предложению ГАО “Latvijas Valsts ceļi” (Латвийские государственные дороги) с целью улучшения его восприятия, а также для обеспечения безопасного перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу. Необходимые работы планируется провести в течение текущей недели», - указали в думе.

ТВ3

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
3
0
13

(6)
  • А
    Антимонетарист
    8-го января

    Каждый патриот на каждом дорожном знаке должен оставлять как минимум 20 евро! А как же ещё помогать стране и жуликам, которые сидят во власти.

    38
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    8-го января

    правильно ! молодцы ! эти камеры с самого начала и ставились для того чтобы срубить денег ! у государства нет денег ! где их брать ? алкоголь никотин бензин электроэнергия теплоэнергия жкх общественный транспорт и камеры на дорогах тоже !!! камеры дорого стоят ! их надо окупать ! нет денег даже на то чтобы построить скоростную железную дорогу ! кроме того надо закупать оружие и боеприпасы для войны с россией ! опять же надо спонсировать пана бандэру ! зато нам подняли минимальную зарплату аж на 40 эйро !!! вы думаете эти деньги с неба свалились ? только ловушки и спасают ! после нового года доходные ловушки и капканы стоят повсюду ! так и должно быть ! надо затянуть пояса ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    33
    11
  • Д
    Добрый
    jurijs ivanovs
    8-го января

    Если бы путлер не начал Специальную Сволочную Операцию ,не надо было помогать Украине. Смотри в начало.Благодари своего любимого путлера

    4
    47
  • Мп
    Мимо проходил
    jurijs ivanovs
    8-го января

    Добрый, ты еще обвини Путина в крахе Айр Балтик, строительстве Рейл Болтик и воровстве в Латвияс Пастс (там уже шестого или седьмого начальника сместили?). "Ты умишком слабоват? Это Путин виноват!". Дарю, выбей зубилом на стене над своей кроватью.

    21
    4
  • Д
    Добрый
    jurijs ivanovs
    8-го января

    Можешь в своём домике-коробке из под холодильника,в которой ты ночуешь написать маркером,что все вокруг идиоты,тупые,дебилы и повесить портрет путлера,на который будешь молиться перед сном

    3
    19
Читать все комментарии

