У Латвии появился бюджет на следующий год, Госполиция рассматривает возможность проводить разъяснительную работу не только по-латышски, но и по-русски, Белый дом обнародовал новую Стратегию национальной безопасности США...

Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

У Латвии есть бюджет

4 декабря на свет появилось дитя политического компромисса. Сейм Латвии в окончательном чтении принял государственный бюджет на 2026 год. Доходы бюджета запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит составит 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). За проголосовали 52 депутата, против - 42.

Процесс принятия бюджета с учётом перерывов занял около 24 часов. В этом году депутаты, как и было решено ранее, не заседали ночью. Безусловный приоритет главного финансового документа — безопасность. Вместе с ним одобрен объемный пакет поправок, включающий новые налоги и пошлины, но также изменение пособий.

Лучше нету того цвету

Американский институт цвета Pantone объявил цвет 2026 года - им стал нейтральный белый оттенок под названием Cloud Dancer («Облачный танцор»). Он символизирует спокойствие, ясность и ощущение нового начала. По словам экспертов, белый цвет помогает «отключиться от шума» и сосредоточиться на собственных чувствах. В институте его также назвали «ключевым и структурным» - таким, который задаёт основу для других оттенков.

Как отмечает The New York Times, выбор цвета 2026 года, вероятно, навеян политической обстановкой в мире.

Более 900 человек погибли из-за шторма в Азии

Вероятно не везде модный цвет станет залогом спокойствия и умиротворенности. В результате экстремальных погодных условий в Азии погибли более 900 человек, миллионы оказались вынуждены покинуть свои дома из-за затопления. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Шри-Ланка и ряде стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Таиланд и Малайзию.

Украли часы, а отсидят года

Наделавшее много шума ограбление часового магазина в Старой Риге, совершённое этой весной, оказалось делом рук сербской группировки из четырёх человек, гастролирующей по Европе. Трое из них задержаны в Финляндии, сообщает Государственная полиция Латвии.

По данным полиции, в октябре в Финляндии были задержаны трое участников организованной группы, которые в апреле этого года, совершив вооружённое нападение в центре Риги, похитили около 80 эксклюзивных наручных часов.

В ходе международной операции преступники были идентифицированы, после чего началась процедура их выдачи Латвии. Четвёртый участник банды до сих пор находится в розыске.

Ограбление произошло 29 апреля 2025 года днём в Старой Риге. Нападавшие, угрожая огнестрельным оружием и применив физическую силу и перцовый газ в отношении сотрудников и посетителя магазина, за считанные минуты похитили около 80 дорогих часов. Ущерб магазину составил примерно 690 000 евро. После нападения злоумышленники скрылись, воспользовавшись автомобилем с украденными номерными знаками.

Обуть машину по сезону

С 1 декабря и до 1 марта все легковые транспортные средства полной массой до 3,5 тонны в Латвии обязаны быть оснащены шинами, предназначенными для эксплуатации в зимних условиях.

На сайте Дирекции безопасности дорожного движения сообщается, что зимние шины должны быть специально сконструированы для движения по снегу и льду и иметь международную маркировку «гора и снежинка». Водителям следует учитывать, что в текущем зимнем сезоне шины с обозначением только «M+S» без символа «гора и снежинка» не считаются зимними. Минимально допустимая глубина протектора для зимних шин составляет 4 миллиметра.

Чтобы поймать преступника, надо говорить как преступник

Небольшая сенсация - Государственная полиция Латвии, пытаясь снизить уровень мошенничеств, рассматривает возможность проводить разъяснительную работу не только по-латышски, но и по-русски. Об этом заявил глава Государственной полиции Армандс Рукс. По словам Рукса, большинство жертв мошенников - русскоязычные жители. Это объяснимо тем, что и сами мошенники чаще общаются именно на русском языке.

Несмотря на то что полиция регулярно проводит различные информационные кампании, объясняя популярные мошеннические схемы и предупреждая жителей, добиться ощутимых результатов непросто. В связи с этим обсуждается возможность расширить разъяснительную работу и на русском языке.

«У нас долгое время была принципиальная позиция - не обращаться на русском. Но теперь мы видим, что на экспертном уровне такая разъяснительная работа будет необходима», — отметил Рукс.

Разворот «авианосца США»?

Белый дом обнародовал новую Стратегию национальной безопасности США, которая больше похожа на декларацию дружбы США и России против демократической Европы, утверждают многие комментаторы. Этот документ стал новым ударом по отношениям Европы с Америкой.

Документ декларирует приоритет подхода "Америка прежде всего", сокращение обязательств США по безопасности в Европе и фактическое прекращение дальнейшего расширения НАТО. В стратегии делается упор на то, что европейские страны должны самостоятельно обеспечивать собственную оборону, тогда как США будут концентрировать ресурсы на других регионах.

Одновременно стратегия определяет "восстановление стратегической стабильности" в отношениях с Россией как один из ключевых приоритетов, избегая прямого определения РФ как агрессора в войне против Украины. Такой баланс, по мнению аналитиков, выглядит благоприятным для Москвы.

Европейские страны документ описывает в резко критическом тоне - как регион с демографическими, экономическими и цивилизационными проблемами, который якобы теряет способность быть надежным партнером.