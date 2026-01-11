Baltijas balss logotype
Можно ли в Латвии дать работнику денег вместо неиспользованного отпуска 0 10122

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли в Латвии дать работнику денег вместо неиспользованного отпуска

«У меня маленькое SIA (торговая точка). Моя работница просит выплатить ей денежную компенсацию вместо отпуска, в который она не хочет идти. Существует ли в законодательстве пункт, который это позволяет?

Если работнику вместо отпуска будет предоставлена денежная компенсация, не будет ли это нарушением трудового законодательства? Читательница bb.lv»

Отвечает Алевтина Григоренко, юрист:

– Вопросы, связанные с предоставлением отпуска, регулируют две статьи Закона о труде: статья 149. (право на отпуск) и статья 150. (порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска). Исходя из этих статей отпуск – это не только право работника на отдых, но и требование к нему использовать данное время по своему усмотрению, не выходя на работу.

В разделе 35. Закона о труде сказано (цитата, перевод — М.Б.): «у работника есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который не может составлять менее четырех календарных недель, не считая праздничных дней (часть 1 статьи 149).

По поводу того, можно ли не уходить в отпуск в надежде получить денежную компенсацию, в законе четко прописано, что «компенсация очередного оплачиваемого отпуска деньгами не допускается, за исключением случаев, когда трудовые правовые отношения прекращаются и работник ежегодный оплачиваемый отпуск не использовал. Работодатель обязан выплатить компенсацию за весь период, за который работник не использовал ежегодный оплачиваемый отпуск (статья 149. ч.5)».

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #компенсация #отпуск
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
Оставить комментарий

