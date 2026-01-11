Государственное агентство социального страхования (ГАСС) поясняет, каким образом работающие получатели пенсий могут выбирать месяц автоматического перерасчета пенсии и зачем это нужно.

Если же заявление НЕ подать, то прибавка к пенсии – за счет налоговых отчислений работающего пенсионера – произойдет с 1 апреля 2026 года. А это может быть НЕ выгодно.

Учитывайте "G": прибавка зависит от дня рождения

Выбрать другой месяц для перерасчета пенсии стоит, чтобы он пришелся на дату уже ПОСЛЕ очередного Дня рождения сениора – это напрямую влияет на размер прибавки к пенсии.

Как известно, при формуле расчета пенсии (и прибавки к ней) используется показатель G (прогнозируемая продолжительность жизни пенсионера, или так называемый "возраст дожития"), который зависит от количества полных лет человека. Чем больше сениору полных лет – тем больше прибавка. Это надо учитывать, чтобы выбрать месяц перерасчета.

Можно ли будет указанную дату перерасчета пенсии изменить? Можно, но не позднее, чем за два месяца до даты следующего автоматического перерасчета.

Как и куда подать заявление

Чтобы выбрать другой месяц автоматического пересчета пенсий надо ДО 31 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА подать заявление в ГАСС. Бланк заявления на портале vsaa.gov.lv в разделе — "Заявление для изменения даты автоматического перерасчета пенсии"/Iesniegums automātiskā pensijas pārrēķina datuma maiņai.

В последующие годы ГАСС будет автоматически перерасчитывать пенсию с первого числа месяца, выбранного пенсионером.

Как подать заявление:

в электронном виде, подписав электронной подписью и отправив его на адрес электронной почты ГАСС;

лично в любом центре обслуживания клиентов ГАСС;

по почте, отправив в любое отделение ГАСС.

При этом ГАСС уточняет: для изменения месяца автоматического перерасчёта пенсии после 1 апреля 2026 года НЕЛЬЗЯ использовать электронное заявление "Перерасчёт пенсии по старости" (Vecuma pensijas pārrēķināšanai). Необходимо использовать "Заявление об изменении даты автоматического перерасчёта пенсии" (Iesniegums automātiskā pensijas pārrēķina datuma maiņai).

Кому прибавку начислят автоматически

Автоматический перерасчет пенсии будет применяться к получателям пенсий по старости, инвалидности 1-й и 2-й групп и по выслуге лет (за исключением пенсий по выслуге лет в учреждениях), которые продолжали работать после назначения пенсии или после предыдущего перерасчета и:

с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло не менее 12 месяцев;

пополнялись взносы социального страхования не менее одного месяца в течение этого периода.

При автоматическом перерасчете пенсии ГАСС будет учитывать информацию, полученную от Службы госдоходов (СГД) о взносах социального страхования лица на момент перерасчета.

Самозанятые лица: нюансы с отчетностью

Если сениор оформлен как самозанятое лицо, то взносы социального страхования платятся раз в квартал.

К примеру, получателю пенсии по старости, который зарегистрирован в СГД как самозанятый налогоплательщик и ежеквартально платит взносы социального страхования пенсия будет автоматически пересчитана с 1 апреля 2026 года.

Однако на тот момент у ГАСС еще не будет информации о взносах за предыдущий квартал – январь, февраль и март. Поэтому перерасчет будет производиться без последних трех месяцев.

Что еще важно

Для получателей пенсий по инвалидности НЕ учитывается перерасчет пенсий, сделанный при изменении группы инвалидности.

Например: человек имеет пенсию по инвалидности 3-й группы с 18 сентября 2021 года. 10 января 2026 года в связи с изменением группы инвалидности с 3-й на 2-ю группу пенсия пересчитывается с учетом взносов социального страхования за период с сентября 2021 года по декабрь 2025 года. С 1 апреля 2026 года пенсия также будет автоматически пересчитана ГАСС с учетом страховых взносов с января по март 2026 года.

В этом году и до 31 марта следующего года сохранится действующий порядок перерасчета пенсий, который ГАСС делает на основании поступившего заявления не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета.