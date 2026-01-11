Самая низкая температура воздуха на этой неделе в Латвии была зарегистрирована на метеостанциях Курземе - в Руцаве, Стенде и Добеле, где при ясной погоде температура опускалась до -16 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Местами было еще на несколько градусов холоднее. Аналогичное явление наблюдалось в начале недели и в Эстонии, где в ночь на вторник локально температура понизилась до -27 градусов.

Как сообщалось, в последние дни в Латвии прошли обильные снегопады.

В начале января самый высокий снежный покров в стране был зафиксирован на юге Курземе - в Руцаве, где выпало 30 сантиметров снега.

Это также самый высокий уровень снежного покрова в Латвии с февраля 2024 года, когда на метеостанции в Дагде было зафиксировано 37 сантиметров снега.