Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где в Латвии на этой неделе зарегистрирована самая низкая температура 0 1079

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2026
LETA
Изображение к статье: Где в Латвии на этой неделе зарегистрирована самая низкая температура

Самая низкая температура воздуха на этой неделе в Латвии была зарегистрирована на метеостанциях Курземе - в Руцаве, Стенде и Добеле, где при ясной погоде температура опускалась до -16 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Местами было еще на несколько градусов холоднее. Аналогичное явление наблюдалось в начале недели и в Эстонии, где в ночь на вторник локально температура понизилась до -27 градусов.

Как сообщалось, в последние дни в Латвии прошли обильные снегопады.

В начале января самый высокий снежный покров в стране был зафиксирован на юге Курземе - в Руцаве, где выпало 30 сантиметров снега.

Это также самый высокий уровень снежного покрова в Латвии с февраля 2024 года, когда на метеостанции в Дагде было зафиксировано 37 сантиметров снега.

Читайте нас также:
#климат #Эстония #погода #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заменят ли вузы централизованные экзамены на свои собственные?
Изображение к статье: Поправка синоптиков: скорее всего теплые воздушные массы не достигнут Латвии
Изображение к статье: Сегодня открывается запись на бесплатные курсы латышского
Изображение к статье: После взрыва на Баускас встает вопрос - не отказаться ли от газа в квартирах вовсе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео