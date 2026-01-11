Самыми популярными именами новорожденных в Даугавпилсе в 2025 году были Давид и Мия, как сообщили агентству LETA в городской администрации.

В 2025 году в Даугавпилсе было зарегистрировано 432 новорожденных. 210 из них — мальчики, 222 — девочки. В 163 семьях в прошлом году родился первый ребенок, а в одной семье на свет появился десятый ребенок. В 2025 году в Даугавпилсе родились четыре пары близнецов.

В прошлом году самым популярным именем для мальчиков было Давид, которое получили 12 детей. Десять мальчиков назвали Александром, семь — Домиником, шесть — Михаилом. Популярными были также имена Артем, Марк и Егор.

В свою очередь, 11 девочек назвали Миа, десять — Оливия. Девять девочек назвали Амелия, столько же — София. Популярными именами в городе в прошлом году были также Ева, Алиса и Эмилия.

Среди редких имен для мальчиков были Нолан, Ахмед, Сем, Мейлан и Юстиан, а для девочек — Октавия, Ная, Киара, Фелицита и Флавия.

Как уже сообщалось, в 2025 году в Даугавпилсе родилось 432 новорожденных, что на 58 детей меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные, собранные отделом записи актов гражданского состояния города Даугавпилса.