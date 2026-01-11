Baltijas balss logotype
Тридцатку за десятку! В Валмиерском крае школьникам платят за отличные оценки 1 3112

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Тридцатку за десятку! В Валмиерском крае школьникам платят за отличные оценки

Самоуправление Валмиерского края наградило 706 школьников денежными премиями на общую сумму 26 820 евро за отличную успеваемость в первом семестре, поощряя развитие учеников и мотивируя их к дальнейшим достижениям.

Самоуправление Валмиерского края по итогам первого семестра 2025/2026 учебного года, чтобы способствовать развитию учащихся и мотивировать их к новым достижениям, а также поблагодарить за успехи в освоении учебных предметов, присудило муниципальную награду за отличную успеваемость 706 школьникам, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтарс Мочс.

В группе 4-6 классов денежную премию получили 305 учеников, в группе 7-9 классов — 213 учеников — каждый по 30 евро, а в группе 10-12 классов — 188 учеников, каждый по 60 евро.

Чтобы получить награду самоуправления Валмиерского края "За отличную успеваемость в учебной работе", учащимся 4-12 классов общеобразовательных учреждений, основанных самоуправлением Валмиерского края, необходимо иметь оценки за первый семестр или учебный год и итоговые оценки курсов (средний балл) по всем учебным предметам в диапазоне от 8,5 до 10 баллов, ни по одному учебному предмету не может быть неудовлетворительной оценки за семестр или год. Если в первом семестре оценки не выставляются, то средний балл рассчитывается с учетом оценок, полученных по всем учебным предметам в итоговых контрольных работах.

Также у ученика не должно быть неоправданно пропущенных учебных занятий.

Награды присуждаются два раза в учебном году, при оценке успеваемости по итогам первого семестра, а также по итогам второго семестра, при оценке успеваемости за учебный год.

#образование #награды #развитие #школьники #успех
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го января

    Всё правильно, свои платят своим! Латышские учителя ставят десятки латышским ученикам, а те потом с ними делятся - "знаниями", на экзаменах?

    8
    5

Видео