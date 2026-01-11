Число граждан Латвии в Венесуэле с 2019 года немного сократилось, свидетельствует информация, предоставленная Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Согласно общедоступным данным УДГМ, на 1 июля 2019 года Венесуэлу в качестве места жительства указали 344 гражданина Латвии, тогда как на 1 июля прошлого года — 303.

По состоянию на 1 июля прошлого года Венесуэла занимала 35-е место по числу граждан Латвии среди в общей сложности 160 иностранных государств, которые латвийские граждане указали как место своего проживания.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга на прошлой неделе были похищены американцами и доставлены в Нью-Йорк, где их пообещали судить.

Правительство Венесуэлы по-прежнему считает Мадуро, захваченного в ходе военной операции США, законным президентом страны.

Согласно конституции Венесуэлы, в случае постоянного отсутствия президента его обязанности принимает на себя вице-президент, который в течение 30 дней должен организовать новые выборы.

Пока не ясно, считает ли новое руководство нынешнюю ситуацию постоянным отсутствием президента.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента и заявила, что будет сотрудничать с Вашингтоном.