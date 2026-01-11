Рыбакам доступна помощь в размере 202 400 евро на приобретение первого рыболовного судна, согласно заявлению Службы поддержки сельского хозяйства (LAD) в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Вторая раунд мер поддержки объявлен в рамках Европейского фонда морских дел, рыболовства и аквакультуры Европейского союза и программы развития рыболовства на 2021-2027 годы в рамках мероприятия «Первая покупка рыболовного судна».

Прием проектных заявок будет проходить с 9 февраля по 15 мая 2026 года.

LAD отмечает, что в рамках мероприятия будет поддерживаться приобретение частичных прав собственности на рыболовные суда, зарегистрированные в ЕС, или первое приобретение рыболовных судов, оборудованных для ведения рыболовной деятельности и имеющих максимальную длину не более 24 метров. С помощью своего первого приобретенного рыболовного судна получатель поддержки должен обеспечить экономическую деятельность в области коммерческого рыболовства.

Срок реализации проектов составляет два года с момента вступления в силу решения LAD об утверждении проектной заявки.

Заявки на участие в проекте должны быть поданы через электронную систему подачи заявок LAD.

LAD является государственным учреждением, находящимся под надзором Министерства сельского хозяйства, которое управляет государственной и европейской поддержкой сельских районов, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.