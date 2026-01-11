Baltijas balss logotype
Рыбакам доступна помощь - 202 400 евро на покупку первого рыболовного судна 1 785

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2026
LETA
Изображение к статье: Рыбакам доступна помощь - 202 400 евро на покупку первого рыболовного судна

Рыбакам доступна помощь в размере 202 400 евро на приобретение первого рыболовного судна, согласно заявлению Службы поддержки сельского хозяйства (LAD) в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Вторая раунд мер поддержки объявлен в рамках Европейского фонда морских дел, рыболовства и аквакультуры Европейского союза и программы развития рыболовства на 2021-2027 годы в рамках мероприятия «Первая покупка рыболовного судна».

Прием проектных заявок будет проходить с 9 февраля по 15 мая 2026 года.

LAD отмечает, что в рамках мероприятия будет поддерживаться приобретение частичных прав собственности на рыболовные суда, зарегистрированные в ЕС, или первое приобретение рыболовных судов, оборудованных для ведения рыболовной деятельности и имеющих максимальную длину не более 24 метров. С помощью своего первого приобретенного рыболовного судна получатель поддержки должен обеспечить экономическую деятельность в области коммерческого рыболовства.

Срок реализации проектов составляет два года с момента вступления в силу решения LAD об утверждении проектной заявки.

Заявки на участие в проекте должны быть поданы через электронную систему подачи заявок LAD.

LAD является государственным учреждением, находящимся под надзором Министерства сельского хозяйства, которое управляет государственной и европейской поддержкой сельских районов, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

#поддержка #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го января

    Можно конечно и лайбу приобрести, но куда девать выловленную салаку, шпроты особо никому не нужны. Вся остальная выловленная рыба рынки сбыта вряд-ли найдёт, ибо в ЕС своих рыбаков навалом.

    11
    3

