Европейский союз планирует смягчить свой закон о цепочках поставок, направленный на защиту прав человека, до того, как он вступит в силу, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Во вторник в ходе переговоров в Брюсселе представители стран ЕС и Европейского парламента договорились, что эти нормы должны применяться только к ограниченному числу крупных компаний.

Для вступления изменений в силу их ещё должны утвердить Европарламент и страны ЕС, но обычно это формальность.

Согласно пересмотренному плану, закон будет распространяться только на крупные предприятия, у которых более 5000 сотрудников и годовой оборот превышает 1,5 миллиарда евро. Изначально предлагалось, чтобы он касался компаний с не менее чем 1000 сотрудниками и годовой выручкой от 450 миллионов евро.

Кроме того, компаниям, нарушающим эти нормы, больше не будет грозить гражданская ответственность на уровне ЕС. Вместо этого за несоблюдение правил могут быть наложены штрафы в размере до 3% от их глобального чистого оборота.

Участники переговоров также сообщили, что будет отменено требование для компаний принять переходный план по смягчению последствий климатических изменений.

"Сегодня мы сдержали обещание устранить барьеры и излишние нормы, а также способствовать конкурентоспособности ЕС. Это важный шаг к созданию более благоприятной предпринимательской среды, чтобы помочь нашим компаниям расти и внедрять инновации", — заявила министр по делам ЕС Дании Мария Бьерре.

Цель закона о цепочках поставок — усиление защиты прав человека в глобальном масштабе путём установления ответственности крупных компаний за получение прибыли от таких нарушений, как использование детского или принудительного труда.

Против этого плана выступают компании, настаивая, что бюрократическая нагрузка по контролю за потенциальными нарушениями в сложных цепочках поставок является невыполнимой.

Попытки смягчить закон исходили от правого большинства Европарламента и вызвали резкую критику со стороны фракций либералов, социал-демократов и "зелёных".

Чтобы добиться соглашения, Европейская народная партия, представляющая консервативный блок, разорвала традиционные неформальные альянсы с социал-демократами и либералами. Это станет первым значительным законом, принятым при чётком правом большинстве.

Депутат Европарламента от Социал-демократической партии Германии Тимо Вёлкен назвал это голосование тёмным днём для Европы, заявив, что права человека и защита климата стали просто предметом торга.

Анна Кавачини из немецкой партии "Зелёные" сказала, что консерваторы в Европарламенте и странах ЕС фактически вбили последний гвоздь в гроб закона ЕС о цепочках поставок.